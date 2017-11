Elon Musk, propietario de Tesla, sobre su rompimiento con Amber Heard: ‘Estaba muy enamorado’

Elon Musk ha hablado con sinceridad sobre los difíciles momentos que vivió tras su separación de Amber Heard, con quien sostuvo un noviazgo durante poco más de un año. El multimillonario de 46 años charló con Rolling Stone sobre la forma en que ha sobrellevado su soltería: “Ella rompió conmigo más de lo que yo lo hice con ella, al menos eso creo. Estaba realmente enamorado, me dolió bastante. Fueron semanas complicadas, tuve un dolor emocional severo”, confesó.

Las cosas se complicaron aún más para el empresario cuando tuvo que afrontar importantes compromisos laborales en medio del mal momento que vivía: “Necesité mucha fuerza para realizar el evento del Tesla Model 3 sin parecer el tipo más deprimido del mundo. La mayor parte de ese día fue terrible. Tenía que subir mi adrenalina, así que tomé un par de bebidas energizantes. Después pasé un rato con un montón de personas positivas y me dije: ‘Todos ellos dependen de ti, tienes que hacerlo’, así que hice mi mejor esfuerzo”, recordó.

Aunque Musk es uno de los empresarios más prometedores de los últimos años, no ha logrado disfrutar del mismo éxito en sus relaciones amorosas. Ha estado casado en 2 ocasiones, la primera con la escritora Justine Wilson, madre de sus 5 hijos. Tras su fallido matrimonio, el propietario de Tesla Motors decidió darle una nueva oportunidad al amor al casarse con la actriz Talulah Riley, quien fue su esposa durante 6 años. Después de una relación plagada de altibajos, la pareja decidió divorciarse el año pasado.

Sobre sus planes a futuro en el plano sentimental, el también inventor comentó: “Estoy buscando una relación a largo plazo. No estoy interesado en paradas de una sola noche. Estoy buscando un compañero serio, mi alma gemela, ese tipo de cosas”.

“Si no estoy enamorado, si no tengo una relación estable y duradera no puedo ser feliz”, continuó: “Nunca seré feliz si no tengo a alguien en mi vida. Ir a dormir solo es algo que realmente me mata. No es que no sepa cómo se siente: estar en una casa grande y vacía. Escuchar el eco de tus pasos mientras caminas por los pasillos. Voltear a un lado de tu almohada y que no haya nadie ahí. Cuando era niño, mi único deseo era no terminar solo. Aún lo pienso, no quiero estar solo”, explicó con sinceridad.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que el empresario anunció su separación de la actriz de 31 años: “A pesar de que Amber y yo nos hayamos separado, seguimos siendo amigos. Permaneceremos cerca y seguirá habiendo mucho amor entre nosotros”, explicó Musk en ese momento.