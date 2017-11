Jennifer Lawrence revela que fue amenazada por un productor: ‘Pensé que no volverían a contratarme’

Ante la avalancha de denuncias que han destapado los abusos sufridos por un gran número de trabajadores de Hollywood, han salido a la luz diversos relatos que durante años permanecieron en secreto por miedo a las represalias que podían generarse por parte de grandes figuras de la industria, algo que finalmente está cambiando.

Para debatir sobre la importancia de este emergente movimiento, Jennifer Lawrence participó en una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter, donde compartió sus opiniones y experiencias junto a otras exitosas actrices como Jessica Chastain, Emma Stone, Allison Janney, Saorise Ronan y Mary Blige.

En ese contexto, la actriz de 27 años recordó un amargo momento en el que fue intimidada por un director de cine cuando decidió poner un alto a los malos tratos que recibía por parte de la producción: “He tenido que lidiar con cierto tipo de amenazas a lo largo de mi carrera. Un día decidí defenderme, pues un director hizo comentarios bastante molestos sobre mi persona. Le dije: ‘Está enfermo, no puede hablarme de esa forma'", explicó al portal.

“Poco después, fui al baño y uno de los productores me detuvo para decirme: ‘¿Sabes que podemos escuchar todo lo que dices desde tu micrófono verdad? Te has puesto realmente difícil allá afuera’. Entonces decidieron castigarme, tenía miedo de no volver a ser contratada. Dijeron que era una completa pesadilla. Creo que muchas personas permiten este tipo de abusos por miedo a perder sus trabajos. Las cosas deberían ser distintas. Cuando las cosas funcionan mal, tendrían que cambiar en el momento que lo pones en evidencia, en lugar de ser despedida por notarlo”, comentó la ganadora del Oscar.

Más noticias como esta:

El escándalo que avergüenza a Hollywood continúa, una estrella de Gossip Girl sigue en la mira

Tras el escándalo de abuso de Weinstein, Hollywood implementará un código de conducta

VER GALERÍA

Ante este tipo de situaciones, el grupo de actrices compartió su alegría por la transformación que sufrirá la industria gracias a las denuncias realizadas por un gran número de sus colegas: “Me siento devastada por todas las historias que han salido a la luz, pero el mismo tiempo me siento muy esperanzada al saber que es algo que ya no está siendo ignorado. Es emocionante pensar que nuestra cultura esté cambiando”, explicó Chastain durante una de sus intervenciones.

VER GALERÍA

No es un problema exclusivo de la industria cinematográfica

A pesar de los avances que se puedan lograr en el cine a raíz de este movimiento, el grupo de actrices espera que este sea un punto de inflexión para que este tipo de situaciones también sean evidenciadas en otros rubros: “Sería una equivocación pensar que esto solo sucede en la industria del entretenimiento. Como su naturaleza lo indica, la industria del entretenimiento es una especie de escenario en el que se puede apreciar un reflejo directo de los problemas que existen en todo el mundo. Afortunadamente, estamos comenzando la conversación ahora”, aseguró Lawrence.