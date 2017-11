Dayanara Torres, de 'Mira Quién Baila', recordó los difíciles momentos de su embarazo

Dayanara Torres vive una de sus etapas más plenas gracias a su participación en el reality Mira Quién Baila, concurso del que es finalista. Y fue justo en medio de tanta alegría cuando reveló que vivió los momentos más difíciles de su primer embarazo cuando le informaron que su hijo, Cristian Muñiz, podría nacer con Síndrome de Down.

VER GALERÍA

“Cuando quedé encinta de Cristian, el grande, a los cuatro meses me hacen un chequeo y ven cuatro quistes en el cerebro, me hacen pruebas y aparentemente venía con síndrome de Down”, explicó en una entrevista para Univisión la ex esposa de Marc Anthony. La también actriz se sometió a un par de pruebas más y, para la alegría de la familia, los resultados fueron más alentadores. “Después de una semana me dieron los resultados y me dijeron que mi príncipe estaba bien, mucha gente estaba orando y fue un milagro”, contó más tranquila.

VER GALERÍA

UN BAILE CON CAUSA

Cristian Muñiz es el primero de los dos hijos que la modelo puertorriqueña tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. Y aunque los momentos de preocupación sucedieron hace 16 años, es una lección que quedó en la mente y el corazón de Dayanara. Hoy, ella participa en el programa en busca del gran premio de 50 mil dólares que donaría íntegro a la Fundación de Niños San Jorge de San Juan, en Puerto Rico.

“Uno no tiene control. Dios lo tiene. Y si hoy estoy aquí, con los hijos hermosos que tengo, se lo debo a Dios. ¿Y cómo no ayudar a otros niños? Y en agradecimiento, porque tengo el hijo que tengo, porque es bello y es perfecto para mí, hago estas cosas para ayudar a los niños”, dijo conmovida la ex Miss Universo 1993.