Los planes inmediatos de Cristiano y Georgina para su hija Alana Martina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya disfrutan en casa de su primera hija en común, Alana Martina, que vino al mundo el pasado domingo mediante parto programado en el hospital universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Ahora la pareja, que baraja ahora afianzar, aún más si cabe, el noviazgo que comenzó hace año y medio, tiene que solucionar antes varios trámites legales.

Uno de ellos es la nacionalidad de la recién nacida. Según apunta la prensa portuguesa, el futbolista quiere que su hija tenga la doble nacionalidad y alude a fuentes del consulado portugués en Madrid para asegurar que el proceso será más largo de lo que al propio Ronaldo le gustaría. De hecho, Correio da Manha, que ya adelantó el embarazo y el sexo del bebé que esperaba Georgina, desvela que el jugador de fútbol se ha personado ya en varias ocasiones en las oficinas pertinentes para tratar de resolver el proceso. Lo ha hecho "fuera del horario habitual a fin de garantizar su privacidad". Sin embargo, el trámite burocrático requiere la presencia de Georgina, ya que por el momento la pareja no está casada.

Precisamente ese es otro de los pasos que quiere dan el futbolista y la modelo. El citado medio se aventura, incluso, a concretar la fecha del futurible enlace: agosto de 2018. En ese momento, el luso habrá puesto fin a sus compromisos profesionales con la selección portuguesa en el Mundial de fútbol y dispondrá de unos días de asueto. Además, ese mes la pareja celebrará su segundo aniversario.

Destacan dos señales que dan pistas en este sentido. En primer lugar, el lujoso anillo que lució la modelo el pasado mes de septiembre. Valorado en 236.000 euros, la joya hacía saltar todas las alarmas sobre un posible enlace. Por si eso fuera poco, el pasado verano Georgina comenzó a seguir a varias cuentas de diseño de trajes de novias, tales como Pronovias y Hervé Moreau. En la actualidad, la modelo ya no tiene vinculación alguna con estas marcas.

El citado periódico, que ya adelantó en su día el embarazo de Georgina y el sexo de su bebé, alude a una fuente cercana y asegura que la modelo "quiere preparar la boda con calma". No es de extrañar, por tanto, que tanto ella como el astro del fútbol aprovechen que ya se encuentran en su domicilio madrileño para planificar con tranquilidad los preparativos del gran día. Georgina Rodríguez abandonaba el hospital el pasado martes por la tarde con Alana Martina en brazos, pero antes aprovechaba para agradecer tanto a sus seguidores como al personal médico y a su familia todo el apoyo recibido.

El nacimiento de la pequeña Alana Martina ha servido, asimismo, para que la prensa lusa se reafirme en su creencia de que Georgina no mantiene una relación fluida con su suegra, debido, fundamentalmente, al hecho de que no estuvo presente en el parto programado. "Gio no quiso que la madre de Ronaldo estuviera presente en el parto, habiendo autorizado sólo la presencia de su familia", revela el citado periódico. Es por ello por lo que Dolores Aveiro, que conoció a su nieta dos días después de su nacimiento, prepara su regreso a Madeira, no sin antes publicar una imagen suya con los mellizos Eva y Mateo.

Bom dia olhem quem encontrei já acordados enquanto a sua irmã mais nova está dormindo beijinhos😘😘😘🍼🍼🍼 Una publicación compartida de Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 12:50 PST

Con Georgina en casa, ahora sólo queda disfrutar y comenzar a preparar la boda. Por el momento, Cristiano Ronaldo tiene varios días libres por delante hasta que vuelva a disputar un partido de fútbol, este sábado. Mientras, se dedicará a cuidar a su cuarta hija sin perder de vista a sus otros vástagos, los mellizos Eva y Mateo y el primogénito, Cristiano Ronaldo Jr.

