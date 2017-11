El escándalo que avergüenza a Hollywood continúa, una estrella de Gossip Girl sigue en la mira

Desde que se hicieron públicas las acusaciones de abuso sexual en contra de Harvey Weinstein por más de una decena de actrices, Hollywood afronta una de sus mayores crisis que servido para destapar una serie de situaciones indignas que han sufrido los trabajadores de una de las industrias más poderosas y de mayor visibilidad en el mundo.

El último caso que podría unirse a esta vergonzosa lista está siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, quien ha dado seguimiento a una denuncia de violación en contra de Ed Westwick, quien enfrenta una tercera denuncia de abuso sexual en un mes. El actor de origen británico es principalmente conocido por protagonizar la afamada serie juvenil Gossip Girl, cuyos personajes fueron idolatrados por adolescentes de todo el mundo.

VER GALERÍA

Fue el pasado 6 de noviembre cuando la actriz Kristina Cohen paralizaba la red al compartir una extensa publicación en su cuenta de Facebook, donde relató que fue violada por el actor en 2014. Unas horas más tarde, Westwick negó categóricamente las acusaciones: “No conozco a esta mujer, nunca he forzado a ninguna mujer a nada. Nunca he cometido una violación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Antes de que las seguidoras del actor lograran procesar la desafortunada noticia, una nueva acusación tocó a la puerta del también músico, esta vez por parte de la actriz Aurélie Wynn, quien, motivada por las declaraciones de su colega, decidió relatar el incómodo momento que ella misma vivió con Westwick, quien habría intentado violarla durante ese mismo año: “Estoy increíblemente agradecida de que todo esto finalmente esté saliendo a la luz. Gracias por contar las cosas por las que jóvenes actrices tienen que pasar a manos de hombres como Ed Westwick”, comentó a través de un comunicado.

VER GALERÍA

Una vez más, el ídolo adolescente utilizó sus redes sociales para negar las acusaciones: “Es decepcionante y triste para mí ver que, como resultado de estas dos denuncias falsas que no han sido verificadas, hay algunas personas que consideran posible este vil y horroroso comportamiento en mi persona. No tengo absolutamente nada que ver y estoy cooperando con las autoridades para limpiar mi nombre lo más pronto posible”, escribió ante la evidente desilusión de un gran número de sus seguidoras.

Días después, el Departamento de Policía de los Ángeles confirmó que se abrió una investigación para darle seguimiento al delicado tema.

Una tercera denuncia

Cuando la situación parecía no poder complicarse más para el actor, una tercera acusación ha sido realizada en su contra esta semana. Ahora fue el turno de Rachel Eck, quien habló con el portal Buzfeed sobre la terrible experiencia que habría vivido con Westwick una noche antes de la 86° entrega de los Premios Oscar, cuando coincidieron en un lujoso hotel de Los Ángeles: “Intentó besarme y empujarme contra la pared. Ed me llevó a la cama y me tocó agresivamente. Me liberé lo más rápido que pude y me fui de ahí”, explicó.

VER GALERÍA

A raíz de las acusaciones, el actor ha visto truncados dos proyectos profesionales que tenía en puerta, pues la cadena BBC decidió postergar el estreno de la serie Ordeal by Inoccence y el rodaje de la nueva temporada de White Gold, ambas protagonizadas por Westwick.

Las celebridades que han confirmado que incurrieron en este tipo de conductas indignas, han visto afectada de forma notable su vida personal y profesional, como no podría ser de otra manera.