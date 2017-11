El accesorio más ‘hot’ del momento no es una cartera, gafas, joyeria o mascota, ¡sino un termo!

La diseñadora Teneka Moore pensó que el pedido era una broma, pues nunca creyó que la manicurista de Jennifer Lopez realmente fuera a obsequiarle una de sus creaciones a la Diva del Bronx. Aún así, Moore recibió los 585 dólares que suele cobrar por crear un termo incrustado con Swarovskis. El logotipo era inconfundible: “J-Lo”.

Días después, la novia de Alex Rodríguez fue retratada por los paparazzi luciendo aquel regalo y, como era de esperarse, el termo se ha convertido en un éxito para Teneka. “Me contactaron por Instagram para pedirme el termo. Me dijeron que sería para J-Lo, pero les pregunté ‘¿Estás segura que es para la verdadera J-Lo y no una impostora?’ Pero me aseguraron que era para la mismísima J-Lo”.

Aunque le confirmaron que sería un regalo de cumpleaños para Jennifer, Teneka asumió que la cantante simplemente dejaría el obsequio “en la pila de regalos que seguramente recibió”. No fue así, pues la madre de Emme y Max ahora no sale a la calle sin su querido regalo. “Me dicen que ya ni siquiera usa un bolso. Ella solamente carga su celular y el termo”.

Gracias a la visibilidad de una famosa como J-Lo, los pedidos del vaso se han disparado. Alex Rodríguez pidió su propia versión también, contó la propia diseñadora al portal TMZ, aunque a él le ofreció un descuento.