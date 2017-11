Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya están en casa con su hija y cuentan con niñeras de lujo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez salieron del centro hospitalario al lado de su pequeña Alana Martina el martes 14 de noviembre alrededor de las 20.00 horas, según ha podido confirmar HOLA.com. La pareja abandonó discretamente el Hospital Universitario Quirónsalud, en Pozuelo de Alarcón, para no levantar revuelo mediático.

Una vez en casa, la familia, que ya es numerosa, se tiene que adaptar poco a poco y, sobre todo, Georgina tiene que recuperarse y descansar tras dar a luz el pasado domingo. Aunque espléndida y radiante la vimos posar en su primera imagen en ‘Instagram’ como madre, la joven y el delantero luso necesitan la ayuda de varias expertas y que mejor que contar con ayuda de su propia familia: las abuelas de la recién nacida.

Georgina agradeció a su madre, Ana María Hernández, toda la ayuda que le estaba ofreciendo estos primeros días con la pequeña Alana Martina. La modelo dedicó a través de su red social unas bonitas palabras con las que emocionó a todos sus seguidores y dejó claro lo importante que es para ella tener a su familiar cerca. “Es precioso ver a mi madre cómo calma a Alana Martina en su pecho. No cambio esta sensación por nada. Amo a mis padres, amo a mi familia”.

Por su parte, Dolores Aveiro no ha dudado en implicarse también en el cuidado de sus nietos. Tras conocer a la pequeña Alana Martina en el hospital durante el día de ayer, la madre de Cristiano, muy feliz, publicó una imágen en las redes: "acabo de ver a mi nueva nieta Alana". Esta mañana, además, con una sonrisa de oreja a oreja, en el sofá de casa y con los pequeños Eva y Mateo en sus brazos, Dolores ha conquistado a todos sus seguidores de ‘Instagram’ con una tierna foto familiar . La madre del astro portugués ha dado los buenos días con esta bonita instantánea: “Buenos días, miren a quienes me encontré ya despiertos mientras su nueva hermana está durmiendo”. No hay mejor forma de empezar el día para la orgullosa abuela.

Bom dia olhem quem encontrei já acordados enquanto a sua irmã mais nova está dormindo beijinhos😘😘😘🍼🍼🍼 Una publicación compartida de Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 12:50 PST

Una publicación compartida de Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 5:46 PDT

Muy familiar y asidua a las redes sociales, Dolores siempre comparte imágenes de sus nietos, con los que publica su día a día. La madre del jugador del Real Madrid, además, hanitualmente tiene palabras de cariño para los niños, a los que cuida con gran mimo con la ayuda de Cristiano Ronaldo jr, el hijo mayor del deportista portugués. Madre de cuatro hijos; Cristiano Ronaldo, Kátia, Hugo y Elma, Dolores Aveiro es una abuela todoterreno que tampoco se pierde los partidos de fútbol de su hijo en Madrid. Es habitual ver a Dolores, junto a Georgina Rodriguez y a al mayor de sus nietos Cristiano Ronaldo jr., en el palco que el delantero luso tiene en el estadio Santiago Bernabéu para animarlo y así apoyarlo en las derrotas y celebrar todos juntos las victorias.

