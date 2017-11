Ni George Clooney, ni Brad Pitt, el hombre vivo más sexy del año es…

Es uno de los cantantes de country más populares de Estados Unidos, tiene 41 años y acaba de ser escogido como el ‘Hombre Vivo Más Sexy del Año’ por la revista People. Su carrera musical despegó hace más de 15 años con Austin, sencillo por el cual obtuvo un enorme reconocimiento. Sin embargo, y aunque para muchos el nombre de Blake Shelton ha comenzado a sonar gracias a este nuevo reconocimiento, lo cierto es que el artista puede presumir de haber llegado al puesto más alto en las listas de éxitos en más de diez ocasiones. De hecho, su último trabajo discográfico, Texoma Shore, lanzado a principios de este mes, ya se ha posicionado en el Top 1 de los Billboard Country Albums.

VER GALERÍA

Además de por sus canciones, Shelton debe gran parte de su éxito al programa de televisión La Voz, donde ha ejercido como ‘coach’, y ha encontrado el amor junto a la también cantante Gwen Stefani, con quien lleva saliendo más de dos años. Desde entonces, la pareja, que comenzó su relación tras sendos divorcios de Shelton con Miranda Lambert y el de Stefani con Gavin Rossdale, ha logrado una gran estabilidad y no es extraño verlos juntos sobre la alfombra roja o, incluso, cantando a dúo sobre el escenario. “Ella me dijo, escúchame, vas a arrepentirte el resto de tu vida si no aceptas este reconocimiento y disfrutas del momento”, asegura el artista de country mientras habla sobre su ‘premio’ en unas declaraciones para la prestigiosa publicación.

VER GALERÍA

Cuando Shelton supo que había sido elegido como el hombre más sexy del año no daba crédito: “He sido feo toda mi vida, puedo ser el más sexy por un año”. Por otro lado, el artista reconoce que tiene un pasado ‘regordete’ y que para conseguir mantenerse en forma necesita hacer mucho ejercicio físico y llevar una alimentación lo más saludable posible, algo que le supone un gran esfuerzo. Aun así, Blake Shelton ha conseguido ponerse a la altura de George Clooney, Brad Pitt o Bradley Cooper, quienes también obtuvieron este ‘título’ en el pasado.

Para Shelton es un verdadero orgullo haber sido escogido como el ‘hombre más sexy’, sin embargo, uno de los motivos que más satisfacción le otorga, es poder presumir de su título ante su compañero de La Voz, Adam Levine, elegido ‘Hombre más Sexy del Año’ hace cuatro ediciones. “No puedo esperar para restregárselo a Adam. Estoy muy orgulloso y agradecido por haber recibido este reconocimiento, pero eso es lo único que me preocupa”, bromea el artista en la entrevista a People.