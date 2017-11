Lucia Villalón, ¿ilusionada con un nuevo amor?

Se encuentra en un momento fantástico tanto a nivel personal como profesional, y es que Lucía Villalón está disfrutando al máximo de su nueva vida. La periodista ha reconocido que está muy contenta y que ha aprendido a disfrutar de cosas que antes no disfrutaba, además de aprovechar al máximo el tiempo que pasa con los que más quiere. Irradia felicidad y, aunque no lo ha confirmado, parece que podría tener otro motivo que explicaría esa imborrable sonrisa: el amor. "Estoy muy ilusionada con mi vida en general, en lo personal y en lo profesional", respondió Lucía cuando le preguntaron si tenía el corazón de nuevo ocupado. "Quizás es pronto, ya veremos", añadió.

Tras su mediática ruptura con el futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández', quien ahora está locamente enamorado de la actriz española Andrea Duro, la presentadora aseguró que está viviendo una etapa muy especial, pero dejó en el aire si está enamorada y prefirió no desvelar la identidad de esa persona especial. "Estoy aprovechando un montón de cosas que no disfrutaba antes, de ver gente que no veía antes, conocer gente... y al final siempre hay tiempo para todo", dijo durante la inuaguración del nuevo pop up de la firma Ruinart, que se celebró hace unos días en Madrid.

De lo más sincera, la periodista confesó: "Soy muy radical con las personas en general, es decir, si me fallas a mí o a alguien importante para mí... fuera del panorama rápidamente. Y al final la gente que he ido conociendo y que me ha ido demostrando, sobre todo en estos últimos meses, han sido todos especiales".

Tras pasar momentos complicados hace unos meses, la vida le sonríe también en el trabajo y parece que en un futuro no muy lejano podría sorprendernos con alguna faceta desconocida: "Estoy ilusionada con varias cosas, no se puede decir nada porque dicen que da mala suerte... pero me está yendo muy bien. Sigo entre Barcelona y Madrid los fines de semana por el tema de la Liga, y en Bein muy contenta, fenomenal porque además me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto un montón. Y luego con otros proyectos que, si salen, puede estar muy chulo". Lucía confesó que no puede adelantar mucho: "Es una mezcla de muchas cosas, tiene que ver, pero no es exactamente eso", y confesó que no descarta lanzarse al mundo de la interpretación: "Nunca digas nunca, siempre hay que probar cosas nuevas y a lo mejor se te da bien y quién sabe, pero la verdad es que no creo que sea mucho lo mío. Todo el mundo me pilla las mentiras". ¿Con qué nos sorprenderá?