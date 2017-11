Shakira suspende su gira mundial por motivos de salud

Shakira ha suspendido su gira mundial El Dorado World Tour hasta 2018 por prescripción médica. La cantante colombiana sufre una hemorragia en las cuerdas vocales y los médicos le han aconsejado aplazar cualquier actuación y guardar reposo para una adecuada recuperación y evitar daños adicionales, según ha informado la promotora Live Nation.

El revuelo que generó la noticia de que Shakira había tenido que aplazar el comienzo de su gira mundial no hizo más que aumentar a medida que avanzaban los días. Lamentablemente hoy ha llegado la confirmación de que sus fans tendrán que esperar hasta 2018 para ver a la cantante colombiana sobre un escenario: "Lamentamos informar que, según las indicaciones de los médicos de Shakira, las fechas de la gira El Dorado World Tour en Europa se posponen para 2018", comienza el comunicado remitido por la promotora Live Nation.

"Debido a una hemorragia en las cuerdas vocales, a Shakira se le ha aconsejado retrasar cualquier actuación por el momento para permitirle sanar adecuadamente antes de comenzar su gira mundial y evitar cualquier daño adicional. Aunque muy decepcionada por estos resultados, como esperaba poder comenzar esta semana, Shakira está trabajando para recuperarse y está deseando volver a los escenarios con su mejor actuación nunca vista".

"Shakira sigue increíblemente agradecida por la lealtad, paciencia y apoyo que sus admiradores le han demostrado durante este momento tan difícil. Por favor, mantengan sus entradas ya que anunciaremos nuevas fechas para todos los espectáculos que se han pospuesto hasta el momento".

La promotora ha aconsejado a los fans que conserven sus entradas hasta que se anuncien nuevas fechas para todos los espectáculos que se han pospuesto hasta el momento. Además de los previamente suspendidos en Colonia, París, Amberes y Amsterdam, los nuevos conciertos que serán aplazados son los que se iban a celebrar en Montpellier (16 nov), Bilbao (17 nov), Madrid (19 nov), Lisboa (22 nov), A Coruña (23 nov), Barcelona (25 y 26), Lyon (28 nov), Muchich (30 nov), Zurich (1 dic) , Milán (3 dic) y Luxemburgo (4 dic).

La cantante guardará reposo para recuperarse lo antes posible de sus problemas de salud que vieron la luz el pasado 7 de noviembre. Días después de anunciar la cancelación del primero de sus conciertos en Colonia (Alemania), la cantante se vio obligada a seguir suspendiendo más actuaciones y entonces dio una explicación sobre lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram. "Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento".