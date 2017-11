El motivo por el que Cristiano Ronaldo ha tenido que dejar por unas horas a su hija recién nacida

Cristiano Ronaldo ya ha vuelto al trabajo. El delantero del Real Madrid, que fue padre de una niña, Alana Martina, la tarde del 12 de noviembre, regresó a los entrenamientos con su equipo apenas unas horas después de ser papá. Dada la expectación con la que se recibió la noticia de su paternidad, el jugador luso optó por entrenarse el lunes en el interior de las instalaciones de Valdebevas para no generar mayor revuelo mediático. Sin embargo, hoy ya ha salido a el campo junto al resto de jugadores en el segundo entrenamiento de la semana con vistas a preparar el derbi liguero ante el Atlético de Madrid del próximo sábado.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 12:19 PST

Ni siquiera la noche en vela perturbó a Cristiano y acudió como cada día a entrenar con sus compañeros que le recibieron con alegría y le felicitaron por su nueva paternidad.

El día elegido para ser padre por cuarta vez no fue casual, ya que desde el 12 de noviembre hasta el 18 Cristiano no tenía ningún compromiso profesional con el Real Madrid ni con la Selección portuguesa. El delantero, que expresó con inmesa felicidad la llegada de Alana Martina en sus redes sociales, puede disfrutar del máximo tiempo junto a su hija recién nacida, y colmar de mismos a la feliz mamá, Georgina Rodríguez, y a sus otros tres hijos, Cristiano Jr, de siete años, y los mellizos Eva y Mateo, de cinco meses, antes de su próximo encuentro.

VER GALERÍA

-Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya han sido padres de Alana Martina

Cristiano Ronaldo está viviendo su mejor momento profesional y personal. Además de haber sido elegido el mejor jugador del año de la FIFA por segundo año consecutivo, el futbolista ha encontrado en Georgina Rodríguez la estabilidad fundamental para formar una gran familia. Además de su impecable trabajo en el campo de fútbol, la principal meta de Cristiano es su familia, como ha confesado en exclusiva a la revista HOLA: “Ser me ha cambiado por completo. Me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me ha ablandado y me ha dado una nueva perspectiva sobre qué es lo verdaderamente importante en la vida”. Y no dudó en reconocer abiertamente que le entusiasma compartir cada minuto con ellos: “Ver crecer mi familia es, sinceramente, el mayor privilegio que he tenido. Disfruto cada segundo”.