Michael Bublé tiene buenas noticias tras la enfermedad de su hijo

Los seguidores de Michael Bublé ¡están de enhorabuena! Y es que el artista canadiense acaba de anunciar su vuelta a los escenarios tras retirarse temporalmente para dedicarse por entero al cuidado de su hijo mayor, Noah, al que diagnosticaron cáncer de hígado en 2016. El cantante ha recurrido a su cuenta personal de Twitter para confirmar que actuará el 13 de julio de 2018 en el British Summer Time Hyde Park de Londres, en el que será su único concierto en el Reino Unido programado para el año que viene.

La noticia ha causado un gran revuelo entre sus fans más incondicionales, que no solo están deseando poder verle de nuevo en directo, sino que se alegran de que haya decidido regresar a la música, ya que eso significa que su pequeño está mucho mejor. Durante este tiempo, tanto Michael como su mujer, la popular actriz argentina Luisana Lopilato, han estado volcados en el cuidado de su hijo mayor, que ya tiene cuatro años, y que está practicamente recuperado después de haberse sometido a una innovadora terapia en Estados Unidos. La pareja anunció en noviembre de 2016 que suspenderían su vida profesional para centrarse en su familia, que siempre ha sido lo más importante para ellos, y hoy respiran mucho más tranquilos.

"Quiero compartir con ustedes que gracias a Dios mi hijo está bien. Por supuesto que es un proceso largo, como todos saben. Noah tiene que seguir con controles. Pero estamos muy felices. Tenemos muchas ganas de pensar en el futuro, de ver a nuestros hijos crecer", confesó Luisana el pasado mes de abril durante la rueda de prensa de la película Los que aman odian, cuyo rodaje fue suspendido por la enfermedad de su pequeño.

"Fueron meses difíciles para nuestra familia. Todos nos acompañaron. La demostración de amor es increíble", dijo Lopilato, que añadió: "Lo único que me sostuvo fue la fe que tuve y creer en que Dios tenía un milagro. Me até a eso. Me puse fuerte en que mi hijo iba a estar bien. Transmitía eso a todos mis amigos y familia".

Gracias a la recuperación de su hijo, Luisana se ha volcado también en el trabajo y en estos últimos meses ha estado trabajando en diferentes proyectos. El último, le ha llevado hasta nuestro país, donde va a rodar algunas escenas de su nueva película, Perdida, en la que comparte pantalla con Amaia Salamanca. "Llegamos a Españaaaaa lista para empezar a filmar!! #perdidalapeli #clarita #muchasclaritas", ha escrito en sus redes sociales, donde el pasado verano compartió una foto con la actriz española: "Feliz de conocerte @amaiasalamanca Pronto vamos a estar compartiendo un lindo proyecto juntas!!".

Tras varias semanas de grabación en Argentina, el equipo se ha trasladado a España, concretamente a Gran Canaria, para continuar con la filmación de este thirller dirigido por Alejandro Montiel y que está basado en la novela, éxito de ventas, de Florencia Etcheves, Cornelia.