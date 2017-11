¿Kylie Jenner está comprometida con Travis Scott?

En medio de los múltiples rumores sobre un posible embarazo, Kylie Jenner ha vuelto al centro de las miradas gracias a una espectacular joya que lució este domingo, durante el exclusivo baby shower organizado para Kim Kardashian con motivo del próximo nacimiento de su tercer hijo.

Unas horas antes de la reunión, la empresaria de 20 años compartió un pequeño video en su cuenta de Snapchat, en el que aparece conduciendo con destino al especial evento. Aunque el clip no lucía diferente a los que habitualmente Kylie sube a redes sociales, hubo un detalle que no pasó desapercibido por sus millones de seguidores, pues la menor de las Kardashian llevaba un increíble anillo en su mano izquierda.

Como era de esperarse, las especulaciones sobre un posible compromiso con el rapero Travis Scott no se hicieron esperar, pues la empresaria llevaba el anillo en su dedo anular, donde la tradición indica que se debe utilizar una joya que es obsequiada con ese propósito. Sin embargo, al igual que ha sucedido con los rumores de su embarazo, la pareja no se ha pronunciado para confirmar o desmentir la versión surgida en las últimas horas.

Esta no sería la primera ocasión que Jenner utiliza un anillo como símbolo para formalizar un noviazgo, pues el año pasado, cuando aún sostenía una relación con Tyga, recibió un “anillo de promesa” que la estrella de televisión no dudó en presumir en sus redes sociales: “Si este es un anillo de promesa, no quiero imaginar cómo será mi anillo de compromiso”, escribió junto a una fotografía de la sortija, que utilizó durante meses en el mismo dedo anular de su mano izquierda.

Desde el pasado mes de septiembre, cuando el portal TMZ aseguró que la joven empresaria estaba esperando a su primer hijo, Kylie ha sido objeto de todo tipo de rumores con respecto a su posible maternidad. De hecho, algunos de sus seguidores han considerado que las múltiples fotografías que la socialité ha compartido con un predominante color rosa, podrían ser una pista de que el nuevo integrante del mediático clan será una niña. Rumor, que al igual los demás, tendrán que esperar para ser confirmados por la menor de las Kardashian.