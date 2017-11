Ni Ivanka, ni Melania: ¡Tiffany se convierte en la Trump más estilosa!

Mientras su madrastra y media hermana acaparan todos los titulares, Tiffany Trump se ha mantenido alejada de los reflectores. No es para menos, pues la hija menor del Presidente número 45 no siempre ha tenido la mejor relación con sus familiares. Según reveló la revista Newsweek en septiembre, Ivanka y Donald Trump Jr. no estaban completamente de acuerdo en que Tiffany recibiera parte de la herencia de su padre.

Cualquiera que sean los problemas internos entre la familia, Tiffany, de 24 años, se ha mantenido enfocada en su carrera de leyes. Al igual que sus dos hermanos, la hija de Marla Maples no trabaja para la Casa Blanca, pero recientemente ha visto cómo crece su perfil gracias a sus ‘outfits’ arriesgados y estilosos.

Hace un par de días Tiffany encendió las redes sociales gracias a un vestido transparente color beige. La fotografía del atuendo recibió más de 40,000 ‘likes’ de sus más de 900,000 seguidores. La rubia recientemente celebró su cumpleaños y fue entonces que publicó una fotografía de su festejo, dejándose ver con un mini vestido que dejó al descubierto sus larguísimas piernas.

Para la fastuosa celebración, llevada a cabo en Nueva York el fin de semana pasado, Tiffany eligió un vestido de corte recto en color blanco. La joven lució bellísima y causó furor en las redes con la imagen, pues sus seguidores destacaron sus largas y delgadas piernas.