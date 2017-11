VIDEO: Lady Gaga detuvo uno de sus conciertos para ayudar a una fan

Lady Gaga se convirtió en toda una heroína en su más reciente concierto en Uncasville, Connecticut, una de sus últimas paradas de la Joanne World Tour. En medio de la larga lista de canciones que interpretó en vivo, la Monster Mother detuvo el espectáculo para ayudar a una de sus admiradoras, quien no estaba pasando uno de sus mejores momentos.

La joven, identificada como Meredith, se encontraba en una situación difícil causada por la multitud emocionada que veía a Gaga en las primeras filas. Poco a poco empezó a faltarle el aire y en una lucha por no perder el sentido, recibió un duro golpe de otro de los asistentes. Desde el escenario, la cantante notó lo que sucedía y detuvo todo para poder platicar con Meredith. "¿Estás bien? ¿Te quedarás? ¿Necesitas ayuda extra? ¿Necesitas un paramédico?", preguntó preocupada la cantante, acercándose lo más que pudo para asegurarse de que todo estaba en orden. "Lamento mucho que te hayan golpeado en la cara y ahora estés sangrando. Nos aseguraremos de que estés bien", agregó entre gritos de emoción de los otros asistentes.

Un par de guardias del lugar acompañaron a Meredith a ver al médico mientras Lady Gaga y sus bailarines esperaban en el piso. "Debemos recordar que hay algunas cosas que son más importantes que mostrar el negocio", agregó. De inmediato dedicó la canción Paparazzi a la chica y ante el público agregó: "Asegúrense de darle un pase de backstage", un momento que culminó con aplausos por la generosidad de su ídola.

VIDEO: A fan was hit in the face & started bleeding during tonight’s show, so Lady Gaga stopped the show to make sure she was fine & gave her a backstage pass! @ladygaga #JoanneWorldTour #JoanneWorldTourConnecticut pic.twitter.com/pVLruwbT0d