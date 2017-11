¿Victoria Beckham por fin dice sí a la reunión de Spice Girls?

Todo parece indicar que el esperado reencuentro de las Spice Girls, con las cinco integrantes, por fin sucederá. Aunque en un par de ocasiones el reencuentro se había anunciado, Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton, Mel C y Geri Halliwell no habían coincidido en los escenarios. De acuerdo a reportes de The Mirror y del Independent, las chicas planean una gira en 2018, un evento que habían esperado por mucho tiempo los fans de todo el mundo de este grupo.

De acuerdo a las publicaciones, Mel C fue quien dio la buena nueva e informó que desde hace tiempo las cinco han estado negociando la reunión. de acuerdo a las publicaciones. La cantante informó que desde hace tiempo las cinco han estado negociando la reunión. Incluso en las pláticas contaron con Simon Fuller, el productor que formó al grupo en la década de los 90.

Al principio, Victoria Beckham no estaba convencida de reunirse con sus ex compañeras en un show. Sin embargo, la reunión que tuvieron después del 20° aniversario de la banda, el pasado verano, la esposa de David Beckham por fin accedió a reencontrarse con el pasado.

El esperado reencuentro no sólo las llevará de regreso al escenario, al parecer las chicas también lanzarán un disco en el que compilarán todos los éxitos que llevaron al grupo a la fama mundial. Además, se habla de un programa especial para la televisión que hable sobre la vida de las chicas dentro y fuera del grupo.

Desde su separación en el año 2000, las Spice Girls sólo se han reunido en dos ocasiones; una en 2007 con poca emoción por parte del público, y otra en 2012, cuando hicieron una aparición especial en los Juegos Olímpicos de Londres. Desde entonces el regrso de este grupo es uno de los más esperados, aunque tres de sus integrantes, Geri, Emma y Mel B, crearon una nueva agrupación con el nombre GEM, un nombre que surgió de sus iniciales.

