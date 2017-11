'Baby in pink': Todo lo que sabemos sobre el baby shower del tercer bebé de Kim Kardashian

A punto de convertirse en madre por tercera ocasión –a través de un vientre subrogado– Kim Kardashian celebró su baby shower el sábado pasado. La estrella del reality show Keeping Up With the Kardashians festejó una fiesta temática la llegada de su nuevo bebé, el cual según People será una niña. La empresaria decoró su mansión de Bel-Air con árboles de flor de cerezo y motivos rosados.

Fuentes cercanas a Kim contaron que tiene algunos síntomas como si estuviera embarazada. Foto: Getty Images

Los colores rosados y tonos morados abundaron en cada rincón de la fastuosa mansión de Kim, lo cual recreó la atmósfera perfecta para una fiesta del té. A la celebración también acudieron sus dos hijos mayores, North West, de cuatro años y Saint, de dos.

Así lucía la entrada de la mansión de Bel Air de los Kardashian West. Foto: Instagram Kim Kardashian

Entre las celebridades que fueron invitadas a la fiesta Tea for Tree, estuvieron su abuelita Mary ‘Jo’ Campbell, la modelo Chrissy Teigen, la estilista Jen Atkin y la experta en cejas Anastasia Soare.

La estilista de Kim, Jane Atkin subió unas historias en Snapchat y compartió algunos videos de la fiesta. Foto: Snapchat Kim Kardashian

Khloé Kardashian y las hermanas Kendall y Kylie Jenner también estuvieron presentes. A través de sus redes sociales, compartieron fotos sobre el evento. Khloé publicó una serie de fotografías en su Instagram, en las cuales se dejó ver con un mini vestido azul y lució preciosa. Aunque no se notó su baby bump, la hermana más pequeña de las Kardashian refleja una inmensa felicidad.

Khloé lució fabulosa y se dejó ver preciosa en la fiesta de su hermana. Foto: Instagram Khloé Kardashian

Kim dio a sus invitados como regalo algunos productos de su marca de belleza KKW Beauty, entre los que estaban las fragancias Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus y Crystal Gardenia Oud.

Todos los rincones de la casa de Kim estaban decorados con flores de cerezo. Foto: Kim Kardashian Snapchat

Anteriormente se había reportado que Kim –quien sabía por sus doctores que un tercer embarazo pondría su vida en riesgo– había estado experimentando los mismos síntomas que una mujer en estado de gestación.

Una fuente cercana a la estrella de 37 años dijo a The Sun: "Es muy extraño, Kim no lo puede creer. Kim ha tenido una semana con fatiga extrema, tal y como se sintió con North y Saint", señaló la fuente. "Ella (Kim) habló con la madre de alquiler, quien dijo que había estado sintiendo lo mismo".

"Kim también estaba obsesionada con un cheesecake parisino cuando estaba embarazada y su chef tenía la receta perfecta. Ha tenido muchos antojos recientemente", comentó el informante sobre los antojos de la esposa de Kanye West.