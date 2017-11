Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez disfrutan de una salida nocturna antes de ser papás

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están a punto de ser papás y ambos se muestran entusiamados y ansiosos de la llegada de su primer hijo en común. "No veo el momento de ser padre otra vez", reconocía recientemente el astro del fútbol en una entrevista a ¡HOLA!. Sin embargo, en plena cuenta atrás, la modelo y el deportista han querido disfrutar de una cena entre amigos aprovechando que el seleccionador portugués ha decidido no convocar a Cristiano y darle descanso.

Tal y como podíamos ver en la cuenta oficial de Instagram del luso, la pareja ha disfrutado de una salida nocturna con lo que el deportista define como su "familia": los también futbolistas Miguel Paixao, y su novia Nana Amado, y Jose Semedo. Ambos para él son como hermanos y es habitual verles a los tres disfrutando de momentos de diversión e incluso de trabajo.

Família ❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 4:25 PST

Con un sonrisa de oreja a oreja y luciendo una americana camel sobre camiseta blanca, el delantero del Real Madrid aparece en el centro de la imagen al lado de su chica, que luce una camiseta de tirantes y un pañuelo. "La paternidad me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me ha ablandado y dado una perspectiva sobre lo que de verdad importa en la vida", describía Cristiano Ronaldo en su entrevista con HELLO!, nuestra edición inglesa.

Georgina está de lo más integrada en la familia de su novio y también en su grupo de amigos. La pareja irradia felicidad mientras comparten sus momentos más felices en las redes sociales, donde no paran de dedicarse palabras de amor y cariño.

En poco más de un año Georgina y Cristiano han formado una gran familia feliz, a la que muy pronto llegará su primera hija en común. Una niña que llamarán Alana Martina y que, tal y como está previsto, nacerá este mes , justo un año después de que la revista ¡HOLA! descubriera a esta española que se ha convertido en la mujer más importante de la estrella del Real Madrid y ahora mejor jugador del mundo.