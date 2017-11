Con solo tres años, la hija de Blake Lively y Ryan Reynolds se estrena en el mundo de la música

Este viernes 10 de noviembre, día 314 del año, aniversario de la caída del muro de Berlín y del primer Windows, es el día en el que Taylor Swift volvió a la música después de un parón de un año con su Reputation, un esperadísimo trabajo que incluye una tierna sorpresa.

Ya hace unos días, con el estreno de su tercer single, Gorgeous, la pregunta saltaba. ¿Quién es la que pone voz a ese primer "gorgeous" al comienzo de la canción? Los fans especulaban que podría ser alguno de los hijos de su famoso (y criticado) squad y así ha sido, con el libreto del disco llega la confirmación.

"Voz de bebé de intro por James Reynolds", reza el texto de créditos bajo la canción Gorgeous, que se rumorea que quiere referirse a su nuevo novio, Joe Alwyn, con letras como "eres tan hermoso que no puedo decirte nada a la cara, porque ¡mira tu cara!". Así, la primogénita de Blake y Ryan forma parte del increíble imperio de Taylor Swift, una de las mujeres menores de 30 años más ricas del mundo y una de las artistas que más dinero engrosa anualmente.

Taylor Swift y Blake Lively hicieron "oficial" su amistad en 2015 con una serie de imágenes en Instagram de un día que pasaron juntas en Australia, en el parque temático de Queensland, pero no fue la única vez que se les vio juntas. El 4 de julio del pasado año una de sus imágenes recorrió el mundo al ser la primera oficial de Taylor y Tom Hiddleston como pareja, en una fotografía en la que posaban junto a Blake y Ryan y otra pareja más. Fue poco después cuando, tras la presión mediática, Taylor Swift decidió abandonar las redes sociales y desapareció del mapa dejando a sus seguidores sin novedades sobre su glamurosa vida. Era en el videoclip de Look what you made me do en el que la intérprete confirmaba que su amistad con el matrimonio seguía en pie, luciendo el nombre de todos aquellos que aún la respaldan en la mítica camiseta del videoclip You Belong with Me.