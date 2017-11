Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya han sido padres de Alana Martina

La pequeña Alana Martina ¡ya está aquí! La primera hija de Cristiano Ronaldo y su novia Georgina Rodríguez ha nacido este domingo, 12 de noviembre en Madrid. Para la modelo, de 22 años, es su primer bebé, mientras que para el delantero del Real Madrid, de 32, es su cuarto hijo pues ya es padre de Cristiano Ronaldo Jr, de siete años, y los mellizos Eva y Mateo, de apenas cinco meses. La niña ha nacido en el hospital universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón (Madrid), un centro sanitario muy cercano a La Finca, la excusiva urbanización donde el astro del balón ha establecido su hogar y ha formado su ya más que numerosa familia.

Ha sido el jugador luso el que a través de su perfil de Instagram ha querido anunciar la feliz noticia a los pocos instantes del alumbramiento con una fotografía en la que se le ve a él, con bata verde, su hijo, vestido igual, y su novia, sobre una cama con su recién nacida en brazos, en el hospital. La pura imagen de la felicidad que ha completado con el siguiente texto: "¡Alana Martina acaba de nacer! ¡Tanto Georgina como Alana están muy bien! ¡Estamos todos muy felices!".

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 12:19 PST

Este domingo Georgina ingresaba en el centro sanitario madrileño para dar a luz a su pequeña en un parto que habría sido programado y atendido por la doctora Inés Tamarit Degenhardt, jefa asociada del servicio de Ginecología y Obstetricia de dicha clínica. La elección del día no sería casual ya que Cristiano no ha tenido ningún compromiso profesional, ni con el Real Madrid ni con su selección.

Durante los meses que ha durado su embarazo, Georgina ha estado completamente volcada en el cuidado de los hijos de Cristiano. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró Georgina a ¡HOLA!

Sobran las palabras ❤️ Os amo Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 12:23 PDT

Antes de convertirse en mamá, Georgina ya ejercía como tal con los tres hijos de su pareja. La modelo ha compartido numerosas imágenes en sus redes sociales tanto con el mayor, Cristiano Jr, con el que tiene una gran sintonía, como con los mellizos, Eva y Mateo, que el pasado mes de junio llegaron a sus vidas. “Sobran las palabras ❤️ Os amo", decía la modelo oscense junto a esta preciosa foto junto a Cristiano y los hijos del futbolista.

Cristiano y Georgina comenzaron su romance con mucha discreción, se conocieron en verano, y fue la revista ¡HOLA! quién descubrió hace justo un año, en noviembre de 2016, con imágenes exclusivas el nuevo amor de Cristiano Ronaldo. Poco a poco se fueron dejando ver juntos en público. Primero fue un posado conjunto en la alfombra 'verde' de los premios The Best, luego un evento inaugural, unas vacaciones en Ibiza... y fue en Instagram el escenario en el que Cristiano y Georgina dieron un paso más en su relación y publicaron en mayo su primera foto juntos. Desde entonces las instantaneas en redes se han sucedido y posan juntos como la familia feliz que son y que han formado.

Felices amorosos buenos días ❤️👸🏻👸🏻👸🏻☀️♥️✨ #amor Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 2:27 PDT

Planes de boda

Además de la llegada de su primer hijo en común, la pareja también tendría otro motivo para sonreír y es que recientemente cobraron fuerza los rumores que aseguran que Cristiano y Georgina podrían haberse comprometido. Los rumores se desataron cuando la modelo lució un impresionante anillo en el dedo anular de su mano izquierda durante un partido del Sporting de Lisboa, primer club de Cristiano. A su vez Georgina comenzó a seguir en Instagram a Vicky Martín Berrocal, Hervé Moreau o Pronovias, firmas especializadas en la confección de vestidos de novia, lo que desató aún más las especulaciones. Tanto que el diario portugués Correio da Manhã anunció su enlace: "Ronaldo y Georgina se casan el próximo año". Una fuente confesó a dicho medio que la pareja podría haber fijado la fecha para el verano de 2018 en función de la agenda deportiva del jugador madridista. "Georgina no quiere casarse embarazada, quiere tener el bebé y preparar su boda con calma". ¿Se decidirán a dar el gran paso?