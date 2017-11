Manuel García Rulfo cuenta detalles de ‘Murder on the Orient Express’ y el juego que le enseñó Penélope Cruz

La carrera de Manuel García-Rulfo en Hollywood sigue en acelerado ascenso. Tras el éxito del western The Magnificent Seven, por estos días lo veremos de vuelta a la pantalla grande en Murder on the Orient Express, la adaptación del clásico libro de misterio de Agatha Christie. En ella, Manuel interpreta a Biniamino Márquez, un vendedor viajero que, tal como todos los pasajeros del tren que recorre Europa, es sospechoso del asesinato que se produjo en uno de los vagones.

El personaje —un inmigrante cubano a Estados Unidos— fue diseñado especialmente para García Rulfo, puesto que en el original era un italiano de apellido Foscarelli.

“Cambiaron la nacionalidad y el nombre, pero es la misma historia”, dice Manuel a HOLA! USA desde su casa en Los Angeles, a poco de llegar desde la premiere del filme en Londres, donde también se filmaron muchas de sus escenas. “Creo que están haciendo eso más y más —adaptar los personajes a nuestros tiempos— porque losdirectores y creadores de historias ven el potencial que tienen con actores como yo y la audiencia latina”.

García Rulfo dice que darle vida a Biniamino Márquez fue un reto por varias razones. “Se sale mucho de lo que estoy más acostumbrado a hacer”, afirma el actor de 36 años. “Es un personaje que está ‘más arriba’ que yo en términos de energía. Es muy agradable, amigable y carismático, y yo soy como un poquito más reservado”.

Lo que no fue un desafío, dice, fue hacerse de amigos en el estelar elenco de la cinta, liderado por Kenneth Branagh en el rol del detective Hercules Poirot, y que también incluye a Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Penélope Cruz y Willem Dafoe, entre muchos otros.

“He tenido mucha suerte”, dice el actor con alegría. “Con este elenco me pasó lo mismito que con The Magnificent Seven. Hicimos un grupo la verdad que increíble. Estábamos en Londres el último día tomando tragos, y todos decíamos, ‘Qué increíble lo que vivimos y ojalá que no se muera la amistad’ ”. “Creo que eso se dio porque siempre estábamos durante la mayoría de la filmación en un vagón de tren, viéndonos las caras y de ahí nació todo”.

Pero parte del afianzamiento de la amistad entre los actores se debió a Penélope Cruz, quien los puso a todos —incluyendo a Judi Dench— a jugar un juego de cartas llamado Werewolf. “Penélope nos trajo el juego y nos íbamos al hotel a jugar. Y como iba con el tema de la película, pues nos la pasábamos muy bien”.

“El misterio siempre nos atrae muchísimo”, dice Manuel sobre el juego que los unió y el clásico de Agatha Christie al que dieron nueva vida.

“Incluso si, como en el libro, te fijas, la historia es muy básica, pero toca temas universales como la venganza, la lealtad, el amor, los celos… No importa si nos vamos 200 años al futuro ó 300 años al pasado. Siempre han estado esas emociones ahí. Y siempre querremos ver una nueva versión de esa historia que puede que ya conozcamos”.