La revista Grazia U.K. se disculpa con Lupita Nyong’o por alterar su imagen sin permiso

Lupita Nyong’o se molestó con la revista Grazia U.K. debido a que alteraron su imagen sin consultarla. “Me enorgullece mi patrimonio cultural y, a pesar de haber crecido pensando que la piel clara y el pelo liso y sedoso son los estándares de la belleza, ahora sé que mi piel oscura y mi cabello rizado y tupido también son hermosos”, escribió la acreedora de un Oscar.

“Aparecer en la portada de una revista me permite mostrarle a otras personas que son de piel oscura y pelo rizado — sobre todo a los niños — que son hermosos tal y como son. Me desilusiona que [la revista] @graziauk me haya invitado a aparecer en su portada para después editar y alisar mi cabello, así para encajar en su noción de cabello hermoso”, escribió Lupita en su cuenta de Instagram.

“Si me hubieran consultado, les explicaría que no puedo apoyar la omisión de mi patrimonio cultural. Hay que combatir los prejuicios inconscientes que aún existen en contra de la complexión, cabello y textura de las mujeres negras”, puntualizó la protagonista de 12 Years a Slave.

La revista rápidamente emitió una disculpa “sin reservas” por medio de su cuenta de Instagram, asegurando que “en ningún momento” se hizo una solicitud editorial “al fotógrafo para que el cabello de Lupita Nyong'o fuera alterado en la portada de esta semana”.