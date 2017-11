VIDEO: Meryl Streep y Anna Wintour, la editora de Vogue, se conocen por primera vez

Parece imposible que no haya sucedido anteriormente, pero esta semana se publicó un video en el que Anna Wintour entrevista —y conoce— a Meryl Streep por primera vez. ¿Por qué imposible? Ambas mujeres han sido figuras dentro del mismo círculo durante décadas, pero fue Streep quien notoriamente interpretó el papel de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada, una de las películas más taquilleras del 2006.

Como bien se sabe, Miranda Priestly fue la antagonista del famoso filme y el personaje está basado en Wintour, quien ha sido la editora de Vogue durante años. Según varios rumores, a Wintour no le hizo mucha gracia la película y, aunque le pareció “entretenida”, aseguró que el DVD rápidamente “terminaría en los botes de oferta” y sería olvidada.

Al comenzar el video, Streep hace referencias al famoso personaje de The Devil Wears Prada y durante un instante lo insinúa a Wintour. “No, no. No hablaremos de eso, Meryl”, responde la famosa editora a la actriz con una sonrisa.

Streep adorna la nueva portada de Vogue y durante el resto de la entrevista ambas mujeres hablan sobre su admiración por Katharine Graham, quien fue la editora del Washington Post durante la era de Watergate. “¡Me aterraba! A ver, era increíble y se convirtió en una de mis grandes amigas y consejeras. Pero era tan alta e imponente, y hablaba muy bien”, cuenta Wintour.

Meryl protagoniza a Katharine Graham en The Post, una película nueva que fue producida por Steven Spielberg.