Los planes de boda truncados del actor Ed Westwick ('Gossip Girl')

Llevan saliendo juntos desde el pasado mes de mayo, pero Ed Westwick y Jessica Michél Serfaty ya estaban pensando en boda. El actor, conocido por dar vida al arrogante multimillonario Chuck Bass en la popular serie Gossip Girl, quería pedirle matrimonio a su novia hace unas semanas, sin embargo, todo el revuelo mediático en el que se ha visto envuelto recientemente ha truncado su proposición.

Así lo ha confesado una fuente cercana a la revista People, asegurando que el intérprete, de 30 años, y la modelo y actriz, de 26, estuvieron mirando anillos de compromiso durante un viaje que hicieron a París hace poco. Según dicha fuente, aunque los dos siguen muy unidos, sus planes se han visto interrumpidos y, por el momento, van a esperar. ¿El motivo? El actor, cuyos representantes no han querido hacer comentarios al respecto, ha sido acusado por dos actrices, que aseguran que abusó de ellas en el pasado.

Primero fue la actriz Kristina Cohen, quien aseguró que la había forzado hace tres años, cuya denuncia fue desmentida de manera contundente por el actor a través de un comunicado. "No conozco a esta mujer. Nunca me he sobrepasado de ninguna manera con ninguna mujer. Desde luego, no he violado a nadie", escribió Westwick en redes sociales. Días después ha sido otra compañera de profesión, Aurélie Wynn, la que ha confesado que se sobrepasó con ella en el verano de 2014.

En esta ocasión, la respuesta del protagonista de Gossip Girl ha vuelto a ser la misma y ha publicado en su perfil personal el siguiente mensaje: "Es desesperante y triste que, como resultado de dos no verificadas y probablemente falsas afirmaciones en las redes sociales, haya algunos en este entorno que podrían concluir que tuve algo que ver con tan infame y horrible conducta. No he tenido absolutamente nada que ver y estoy colaborando con las autoridades para que puedan limpiar mi nombre lo antes posible".

El actor, que está atravesando un momento complicado al haberse convertido en el centro de todas las miradas, cuenta con el apoyo incondicional de su novia, que no ha dudado en recurrir también a Twitter e Instagram para dedicarle un mensaje lleno de significado. "Te conozco, se la verdad. Es tal la tristeza de mi corazón. Me encanta tu dulce alma. Bendiciones", ha escrito la que fuera concursante del programa de televisión America's Next Top Model, que tiene un hijo de 9 años fruto de un matrimonio anterior.