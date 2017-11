Shakira da una explicación tras cancelar más conciertos de su gira

Shakira continúa recuperándose de los problemas de salud que le han impedido comenzar su gira El Dorado Worl Tour el pasado 8 de noviembre en Colonia (Alemania). Días después de anunciar la cancelación del primero de sus conciertos, la cantante se ha visto obligada a serguir suspendiendo más actuaciones y ha querido dar una explicación sobre lo ocurrido.

VER GALERÍA

“Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento", explicó la cantante colombiana en un comunicado que publicó este jueves en sus redes sociales.

"Siento muchísimo informarles que no podré cantar los días 10 y 11 de noviembre en París (Francia), el 12 en Amberes (Bélgica) y el 14 en Ámsterdam, pero estamos trabajando para confirmar nuevas fechas", se lamentó la artista, que venía trabajando en su gira desde hace varios meses.

La intérprete de éxitos como La Bicicleta y Chantaje añadió que está centrada en su recuperación para regresar a los escenarios cuando esté en perfecto estado de su salud. "Estoy ansiosa por volver", explicó en el comunicado.

"De nuevo les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto en el comienzo de mi gira. Les envío todo mi amor y mi agradecimiento", concluyó Shakira, que tiene como próxima fecha -aún sin cancelar- el próximo 16 de noviembre en Montpellier.