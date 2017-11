Exclusiva HOLA! USA con Ricky Martin: ‘¡Me casaré a lo mejor en tres países!’

Los pormenores de la boda de Ricky Martin con su prometido Jwan Yosef han sido revelados a cuentagotas, pero cuando el puertorriqueño dé el "sí, quiero" a su pareja, todo el mundo se va a enterar. Así lo confirmó él mismo en una entrevista exclusiva para HOLA! USA, parte de una plática para la versión impresa que ya se encuentra disponible en los quioscos. Pleno y seguro con esta decisión, el cantante quiere que la fiesta de su enlace dure tres días; sin embargo, los planes de la que promete ser la boda del año quedaron en pausa por cuestiones de trabajo. "Cuando terminé los shows en Las Vegas nos íbamos a someter solamente en el proceso creativo de organizar una boda... y pasó el terremoto en México y Puerto Rico. Hemos tenido que poner pausa hasta la primavera del próximo año", explicó.

Ricky Martin sueña con una boda en Puerto Rico, vestido de blanco y descalzo junto al mar, una imagen que quizá no suceda el gran día pues la familia de Jwan es de Siria. "A menos que las cosas cambien, no podría invitar a su familia", contó sobre el país en el que podrían organizar el evento. Pero para el amor de Ricky y Jwan no hay límites, ni siquiera geográficos porque incluso piensan en casarse “a lo mejor en tres países”.

Ricky anunció su compromiso con Jwan en noviembre de 2016, después de casi un año como pareja. El cantante contó los detalles de su propuesta cuando acudió como invitado al show de Ellen DeGeneres. "Me arrodillé y saqué la caja, cuando le dije que tenía algo para él, me preguntó qué era, y entonces ya le dije: "Quiero pasar el resto de mi vida contigo", recordó. "Fue muy bonito, y 30 minutos después le tuve que preguntar de nuevo si me había respondido que sí", agregó causando la risa de la conductora.

Un año antes, los caminos de Ricky y Jwan coincidían gracias a las obras de Yosef, que lograron conquistar al boricua. La pareja hizo pública su relación en abril de 2016 cuando acudieron tomados de la mano a una gala en Brasil en la que buscaban recaudar fondos para la lucha contra el SIDA.

