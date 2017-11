Kate Hudson habla por primera vez sobre su supuesta relación con Brad Pitt

Hace un año, Angelina Jolie impactó a sus fans cuando reveló que había pedido el divorcio a Brad Pitt, su pareja durante 11 años, dos de ellos casados. En cuestión de horas varios medios internacionales lo acusaron de infidelidad y meses después aseguraban que tenía una relación con la también actriz, Kate Hudson. El rumor creció tanto, al grado que algunos aseguraron que ya vivían juntos, una especulación de la que Kate no hizo declaración alguna hasta esta semana.

VER GALERÍA

En su paso por el show de Andy Cohen, Watch What Happens Live, Kate no pudo evitar el tema y aclaro, con bastante humor, que entre ella y Pitt no hay ni ha habido romance alguno. "¡Fue el rumor más loco de todos los tiempos!", confesó. "No hay nada cierto en ello. De hecho, ni siquiera he visto a Brad Pitt en casi cuatro años", aseguró.

A pesar de lo que leía, a la actriz no le desagradó que la vincularan sentimentalmente con uno de los hombres más deseaos de Hollywood. "Fue un rumor maravilloso. incluso me gustó. Pensé: 'Ok, bien. ¡Tendremos gemelos!'", dijo entre risas.

VER GALERÍA

En ese entonces, Oliver, hermano de Kate, también aclaró que las publicaciones sobre el noviazgo entre Hudson y Pitt no eran reales. Junto a una fotografía de un tabloide, escribió: "¡Bebe del cartón de la leche y deja abierta la puerta cuando va al baño! ¡¡Y lo hace en MI casa!! Ya me dice 'hermano' y causó un conflicto entre Wyatt, mi verdadero hermano, y yo", agregó en tono de broma.

La realidad ha sido muy distinta para Brad Pitt desde su divorcio con Angelina Jolie. Al principio el actor no podía ver a sus hijos sin la presencia de una tercera persona que asegurara el bienestar de los seis niños y tras varios meses tratando de adaptarse a esa nueva vida, el actor va encontrando la resignación.

Además de Kate Hudson, famosas como Selena Gomez y Jennifer Aniston fueron relacionadas sentimentalmente con el actor después de su divorcio. Incluso hay quienes aseguran que está a punto de retomar su relación con su ex esposa, Aniston, a quien le fue infiel con Jolie en 2005. Sin embargo, la actriz de Friends está felizmente casada con Justin Theroux desde 2015.