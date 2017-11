A seis semanas del huracán María, recordamos la carta de amor a Puerto Rico de Carmen Dominicci

A pesar del tiempo pasado desde que el huracán María impactara Puerto Rico, muchos de sus habitantes siguen luchando por recuperar algo de normalidad. Miles no tienen electricidad ni agua y, según diversos reportes, la ayuda del gobierno federal tarda en llegar. Como hemos reportado, muchas celebridades, incluyendo a nuestro “Humanitarian of the Year”, Ricky Martin, se han volcado a ayudar a los damnificados. Para reafirmar nuestro compromiso con ellos, recordamos la emotiva carta que nuestra bloguera de viajes, Carmen Dominicci, escribiera a su isla querida.

“Lo que enfrentan ahora es más devastador que el propio huracán,” escribió Carmen el 29 de septiembre, y sus palabras siguen tan vigentes como entonces. “El país está en ruinas, el pueblo no tiene agua, comida, ni combustible. A más de una semana, su paciencia comienza a escasear y los ánimos a caldearse. Al ver su sufrimiento, a la diáspora nos hierve la sangre”.

“Estar lejos de ti al margen de esta tragedia es más de lo que nuestro corazón puede soportar, pero somos tus hijos y, por lo mismo, somos fuertes”, apuntó también en Pasaporte Dominicci.

