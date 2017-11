Adriana Lavat acusa a Rafa Márquez de incumplimiento de pago ‘sin explicación ni apoyo de ningún tipo’

La madre de Santiago y Rafaela, hijos que procreó con Rafa Márquez, se ha visto obligada a acudir a las cortes americanas para intentar restablecer la manutención de su ex. “Mi abogado se encargará de apegarse a las leyes, para que éstas actúen como corresponde”, escribió Lavat en un comunicado de prensa.

La actriz mexicana se mostró muy firme en su comunicado: “Después de 3 meses de incumplimiento de pago sin manifestación alguna, sin explicación ni apoyo de ningún tipo como siempre, después de no recibir ni siquiera un mensaje de: '¿Qué necesitan?”.

La ex-pareja se separó en el 2007. Cuatro años después, Rafa y Jady Michel dieron el “sí” en las playas de Manzanillo, Colima. Según la conductora Mónica Noguera, una gran amiga de Jady, los pagos no se han hecho debido a que las cuentas bancarias del futbolista fueron deshabilitadas por el gobierno de Estados Unidos debido a una investigación judicial.

En agosto el capitán del TRI fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense debido a que, según el gobierno americano, existen nexos entre él y Raúl Flores Hernández, un narcotraficante mexicano que opera en el estado de Jalisco. Dichas sanciones congelaron las cuentas bancarias americanas del deportista, aparte de prohibir su entrada a Estados Unidos.

“Niego categóricamente ser parte de dicha organización. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato lo veré con mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado con estas organizaciones con las que se me ha vinculado”, aseguró Rafa en un comunicado.

Adriana hizo un llamado a otras mujeres a reclamar por sus derechos: “Muchas mujeres están pasando por lo que yo. Debemos poner un alto a la violencia económica y psicológica. Debemos hacer que los padres entiendan que deben hacerse responsables y dar a sus hijos lo que corresponde. Llámese como se llame”.