VIDEO: Desiree Ortiz, en busca de un cambio en su vida encontró la felicidad en Los Ángeles

El nombre de Desiree Ortiz ha sonado mucho esta semana en la que ofreció una entrevista para las páginas de ¡HOLA! México, en donde reveló los detalles de su relación con Luis Miguel. Días antes de que los rumores de su separación cobraran fuerza, la periodista venezolana habló para las cámaras de HOLA! en donde explicó que el destino fue el que la llevó a coincidir con el cantante mexicano.

Desiree se mudó a Los Ángeles en busca de un cambio en su vida después de vivir en Miami. "Siento que Miami no me estaba permitiendo crecer de la manera que yo quería", expresó la periodista y modelo de 31 años. Es ahí en donde su trabajo empieza a tomar fuerza, aunque en sus planes también está ayudar a la gente. "Quiero involucrarme con causas que me llenen espiritualmente y me hagan crecer", contó.



Por ahora Ortiz se encuentra en México por cuestiones de trabajo. A pesar de ello se ha dado tiempo para divertirse junto a sus amigos, uno de ellos Alejandro Fernández, a quien acompañó en dos de sus palenques en Guadalajara para después pasar el fin de semana en su rancho. La presencia de la venezolana en la casa de El Potrillo sorprendió a todos pues el cantante demandó a Luis Miguel en 2015 por incumplimiento de contrato por una gira que ambos tenían planada juntos.

Mientras la también modelo pasa los días en México, Luis Miguel reapareció en de fiesta en Miami. Con una gran sonrisa, El Sol posó para la cámara de su hermano rodeado de varias mujeres en una divertida tarde en un yate.

"Luis Miguel, ¡Feliz, soltero y muy bien acompañado en Miami!", se puede leer junto a la foto. La leyenda que acompañó la instantánea, desató los rumores de que entre Desiree Ortiz y Luis Miguel los días de noviazgo han quedado en el pasado, aunque nada está confirmado.