FOTO: Ilia Calderón lloró de felicidad al ser recibida por María Elena Salinas y Jorge Ramos

Después de trabajar más de 35 años para Univision, en agosto de este año María Elena Salinas anunció su salida del famoso Noticiero Univision: “No me han corrido, no he renunciado, no me estoy retirando y me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí”, comentó la periodista.

María aún no revela sus planes para el futuro, pero muchos televidentes se quedaron con la duda de quién sería su reemplazo. Esta semana por fin se reveló que Ilia Calderón, la colombiana que también ha trabajado varios años para Univision, ocupará la silla al lado de Jorge Ramos en el Noticiero Univision.

Silvia Salgado, una empleada de Univision, capturó el momento exacto en que María y Jorge le dieron la bienvenida a Ilia. La fotografía muestra a la periodista limpiándose las lágrimas de la emoción. “Una foto para la historia. Una foto que nos llena de orgullo”, dice el pie de la imagen, que fue compartida por Salinas y Ramos en sus cuentas de Twitter.

“Me entusiasma muchísimo aceptar este nuevo reto como copresentadora del noticiero en el que más confía el público hispano de este país. A los millones de fieles televidentes del Noticiero Univision, les prometo darles lo mejor de mí cada tarde y seguir honrando el compromiso de Univision de informar y empoderar a la población latina como ninguna otra organización de noticias en Estados Unidos”, comentó la colombiana al ser introducida como la nueva presentadora del noticiero.