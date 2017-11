En cuestión de minutos Beyoncé recaudó casi 30 mil dólares sólo con un sombrero

No hizo falta que Beyoncé saliera de casa o si quiera pronunciara una palabra para que en minutos recaudara 40 mil dólares para la causa benéfica The Lung Transplant Project. La Queen Bey sólo envió uno de sus accesorios a Heritage Auction y sus admiradores hicieron el resto.

Se trata de un sombrero negro, de ala grande y copa alta que la cantante utilizó en el tour Formation en 2016. La pieza es considerada un artículo de colección que utilizó en el videoclip del mismo nombre y del que sólo se esperaba obtener ente mil y dos mil dólares, según reportes de TMZ. El sombrero aumentó su valor por el autógrafo de la esposa de Jay-Z además de la leyenda "All my love" (Todo mi amor).

La cantante no fue la única celebridad en figurar en esta subasta. Su colega Pharrell Williams también participó con dos pares de tenis personalizados que, al igual que el sombrero, superaron las expectativas de su compra.

El primero es un par rosa con el autógrafo de Williams y la leyenda "Let the Universe in. Please don't make excuse" (Deja que el Universo entre. por favor no pongas excusas). En otra parte se puede leer: "We are nothing without GOD" (No somos nada sin DIOS).

El segundo par está pensado para que el comprador lo decore a su gusto. Por ambas piezas se esperaba obtener mil dólares, pero en total pagaron 11,375 dólares por ellas. El dinero obtenido se destinará a la campaña para reducir el tiempo en lista de espera por el transplante de pulmón.