Shannon de Lima rompe el silencio sobre el famoso beso entre JLo y Marc Anthony

A punto de cumplirse un año del famoso beso entre Jennifer Lopez y Marc Anthony en los Latin GRAMMY, la modelo Shannon de Lima habla por primera vez en entrevista con Orlando Segura, de Despierta América. En dicha entrevista, también cuenta cómo fue que conoció a Marc Anthony y de su separación.

VER GALERÍA Shannon contó que su relación con Marc ya tenía problemas y que el beso en los Latin GRAMMY no fue el motivo de su separación. Foto: Getty Images

La modelo de 29 años y el intérprete de Vivir mi Vida se conocieron “de casualidad” en Las Vegas, durante los Latin GRAMMY en 2011. “Yo no era dan de la música de Marc, o sea, sí me gustaba la salsa pero no lo conocía tanto, pero después de ahí (fui) la fan número uno”.

VER GALERÍA

Después de dos años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en una fabulosa boda en República Dominicana, en 2014. Sin embargo, el matrimonio duró poco y se separaron en 2016. La noticia de su distanciamiento se dio a conocer unos días después de los Latin GRAMMY.

VER GALERÍA Justo al final de su participación en los Latin GRAMMY de 2016, Jennifer Lopez y Marc Anthony se dieron un tremendo beso. Foto: Getty Images

Algunos pensaron que el polémico beso que Marc y JLo compartieron sobre el escenario habría sido el motivo de su rompimiento, pero Shannon reveló que las cosas entre ellos ya andaban mal. “Definitivamente no fue el beso, fue un beso famoso, que se cumple un año, dentro de poquito, pero nosotros ya llevábamos un mes separados”, contestó la venezolana en un adelanto de la entrevista la cual saldrá completa el jueves 9 de noviembre.

VER GALERÍA En la entrevista, Shannon prefirió no hablar sobre la relación que tuvo con Saúl 'Canelo' Álvarez. Foto: Instagram Shannon de Lima

Segura también le preguntó sobre su romance con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a lo que Shannon se negó a hablar y dio a entender que ya ha dado vuelta a la página sobre sus relaciones fallidas. “Estoy muy feliz en una etapa en la que estoy dedicándome a mí, finalmente me hacía falta concentrarme en lo que yo quiero hacer”, dijo la modelo, poco antes de desfilar en la pasarela de Agua Bendita, en Colombiamoda 2017, en Medellín.