Está claro que Harper Beckham heredó muchas de las pasiones de sus padres, Victoria y David Beckham. A la pequeñita le llama mucho la atención el diseño de modas, como a la ex Spice Girl y, tal como su hermano Cruz Beckham, también podría buscar un futuro en el mundo de la música. La orgullosa mamá recién publicó un video de la niña de seis años de edad presumiendo su talento artístico mientras dibuja una galletita de jengibre y entona el tema All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey.