¡Qué tierna! Harper Beckham ya no puede esperar a que sea Navidad

Los adornos de Halloween apenas están abandonando las paredes y algunos niños continúan comiendo las golosinas que obtuvieron la semana pasada en el tradicional trick or treat. Para Harper Beckham, esa época quedó muy en el pasado y en cambio ya está lista para la llegada de Santa. La menor de la familia Beckham tiene un gran espíritu navideño que se adelantó un poquito, pues ya empieza a decorar su hogar con muñecos y foquitos, aunque sea en dibujo.

VER GALERÍA

"¡4 de noviembre y Harper ya tiene todo el espíritu navideño!", escribió Victoria Beckham en una de sus publicaciones, en la que se puede ver a la pequeñita dibujando un muñeco de jengibre rodeado de foquitos navideños. Además, la niña se concentró en su actividad cantando All I Want for Chistmas is You, tema de Mariah Carey.

Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 8:37 PDT

- Harper Beckham, tras los pasos de papá

- Harper Beckham, entre juegos con las muñecas Spice Girls, descubre que mamá fue una estrella pop

Con esa tierna publicación, queda claro que la familia Beckham tendrá que esforzarse por adornar su casa en diciembre, claro, con la ayuda de Harper. Y, tal como lo detalló en broma Victoria en uno de los hashtags que acompañó su publicación, "ten cuidado, Mariah", porque Harper puede ser la próxima reina de esta época.