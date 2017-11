Sin tomar bandos, Desiree Ortiz, la novia de Luis Miguel se divierte en un palenque de Alejandro Fernández

Luis Miguel y Alejandro Fernández aún se encuentran sumergidos en una batalla legal de cerca de cinco millones de dólares por el incumplimiento de El Sol para concretar una gira con El Potrillo. A pesar de ese conflicto que al parecer enemistó a ambos mexicanos desde 2015, Desiree Ortiz, la actual novia de Luis Miguel, prefiere no tomar bandos y continúa siendo muy amiga del hijo de Vicente Fernández, tanto que pasó el fin de semana en su rancho en Guadalajara junto a algunos amigos después de disfrutar dos palenques de Alejandro en su ciudad natal, según informó Suelta la Sopa.

La periodista venezolana se divirtió a lo grande en las primeras filas del palenque de su amigo, a quien fue a ver acompañada de la publirrelacionista Karla Buenfil. Y aunque no hizo ninguna publicación de su viaje en sus redes sociales, Desiree habló al programa de Telemundo para confirmar su estancia en México y aclarar que ella no tiene nada que ver en el conflicto o la reconciliación entre su novio y Alejandro Fernández.

"No puedo hablarte de los asuntos de ellos dos, pero no tengo nada qué ver en los temas legales de Micky con respecto a ese tipo de cosas. No tengo nada que ver en los problemas de ellos" dijo. Y sobre su visita a México, aclaró: "Vine a un montón de cosas de trabajo. Tengo miles de cosas que atender la semana que viene. Era día de los muertos y me invitaron. Tengo muchos amigos acá en Guadalajara y soy buena amiga de Alejandro, no tengo ningún problema con Alejandro y tengo amigos que son muy cercanos a él”.

A diferencia de otras conquistas del intérprete de La media vuelta, Desiree no oculta los detalles de su relación, tal como lo contó en exclusiva para ¡HOLA! México en donde confirmó que ella y Luis Miguel ya celebraron seis meses de relación. Sin embargo, prefiere mantenerse al margen en algunas situaciones, como el lío en el que ambos cantantes están involucrados.

Desiree también aclaró que para reunirse con sus amigos no hace falta avisarle a su novio. "No le dije nada (a Luis Miguel) porque no fue algo planificado. Hay mucho respeto, cada quien cumple con sus cosas, no tenemos 15 años. Es como es. No puedo estar pidiéndole permiso a nadie”, expresó la venezolana para después revelar que en los próximos días se reunirá con Maluma para cenar.

La visita de Desiree a Guadalajara coincide con las recientes declaraciones de Alejandro Fernández, en las que asegura que aún podrían realizar una gira juntos. "Tendríamos que sentarnos a platicar", dijo El Potrillo a varios medios después del palenque al que acudió la venezolana.