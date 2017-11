Melania Trump da la mejor de sus sonrisas a su paso por Corea del Sur y se hace viral

Un video de la Primera Dama Melania Trump sonriendo a unas adolescentes surcoreanas se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales.

Durante su primer día de actividades este martes, la esposa del presidente Donald Trump visitó a unas adolescentes surcoreanas como parte de la iniciativa Girls Play 2. De pronto, junto a ella apareció Choi Min-ho, miembro del grpo de K-pop SHINee.

De inmediato, las chicas se volcaron hacia él y no paraban de sonreír y pedirle fotografías. Ante la reacción de las emocionadas estudiantes, la Primera Dama se conmovió y no dejó de reír con ellas. Durante el evento, la ex modelo dio un discurso acerca de la importancia de dar a las chicas el mismo acceso a los deportes.

갑자기 민호가 뉴스에 나온다고 해서 급하게 여기저기 틀어보다 집캠찍어봄ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 방한한 멜라니아 여사와 평창올림픽 홍보관련으로 행사를 진행한것 같다~ 민호보고 놀란 소녀보는 표정 개귀욤 ㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/feHW0F4xPU — hana❊ (@mint_minho_1209) 7 de noviembre de 2017

Usuarios surcoreanos de Twitter aclamaron la interacción de la Primera Dama con las niñas y la estrella de K-pop. “Sonríe mucho, habla muy bien y es muy amable con los adolescentes”, comentó un usuario de la red social. “La vi sonreír por primera vez”, escribió otro.

El evento, realizado en la casa del embajador en Seúl, se llevó a cabo mientras el presidente Trump acudía a una reunión con el presidente surcoreano Moon Jae-in.