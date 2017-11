Kylie Jenner asegura que estas fotos fueron editadas, ¿está embarazada sí o no?

Tras publicarse las primeras imágenes de su supuesto embarazo, Kylie Jenner usó sus redes sociales para aclarar que esas fotografías estaban editadas digitalmente. La empresaria de 20 años, quien estaría en la dulce espera de su primer hijo, publicó un tweet en el que expresó su molestia.

“Antes que nada, si van a alterar mis fotos, revisen bien las líneas que quedaron chuecas. La segunda foto está claramente alterada”, escribió en su cuenta de Twitter.

VER GALERÍA Este fue el tweet que Kylie publicó en sus redes tras ver las fotos de su baby bump. Foto: Twitter Kylie Jenner

Sin embargo, tanto la agencia que tomó las fotos, así como el medio que las publicó en exclusiva, aseguraron que eran 100% reales y que no habían sido editadas.

VER GALERÍA Kylie asegura que las imágenes fueron retocadas. ¿A ti qué te parece? Foto: Grosby Group

X17Online respondió al reclamo de Kylie a través de su página web. La agencia publicó un mensaje en el cual aseguraban la veracidad de las imágenes. “No Photoshop, #nofilter, no aditivos, no conservadores—todo orgánico y todo REAL!!”. En tanto, el tabloide inglés Daily Mail —el cual publicó las fotos —también confirmó que el material no había sido alterado digitalmente.

VER GALERÍA En septiembre, fuentes cercanas a la joven revelaron a People que estaba esperando a su primer hijo con su novio, Travis Scott. Foto: Grosby Group

Hasta el momento ni Kylie ni su pareja han confirmado la noticia de la dulce espera. Pero su madre, Kris Jenner, quizá ya lo haya hecho sin querer en el show de Ellen DeGeneres. La matriarca del clan hizo algunas referencias a los embarazos de Khloé y Kylie.

VER GALERÍA Esta imagen fue tomada el pasado 23 de septiembre, unos días después de que se diera a conocer la noticia del embarazo. Foto: Getty Images

La presentadora sacó el tema rápidamente y dijo: “Tienes a varias de tus hijas embarazadas ahorita”, a lo que Kris, quien recientemente cumplió 62 años, respondió: “Estás tratando de engañarme para que confirme los embarazos” y Ellen contestó: “Bueno, estoy esperando a que tu reality lo haga”. Kris expresó: “Bueno ya sabes, obtengo 10%, entonces…”. Y con esos breves comentarios, Kris dio a entender que darán a conocer la noticia de sus nuevos nietecitos en el reality show Keeping Up With The Kardashians.

¿A qué se refería con el 10%? La madre de seis hijos es la productora ejecutiva del show y recibe el 10% de comisión de sus hijas. Recientemente, E! renovó el contrato de la polémica familia para producir el reality cinco años más, por lo cual recibirán $150 millones de dólares.