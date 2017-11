Así responde la esposa de Gabriel Soto a las acusaciones de Julian Gil

La historia de Julián Gil y Marjorie de Sousa no parece estar cerca de un final feliz. La pareja, que continúa en una batalla legal por la custodia de su hijo Matías, cada día suma una nueva y poco agradable página a su relación. Una de ellas es la acusación que Julián Gil hizo en contra de su amigo, el también actor, Gabriel Soto, a quien señaló como posible padre del bebé luego de un escándalo que Soto protagonizó con Sousa por unas fotografías de ambos jugando en la playa.

Luego de que Soto pidiera que no lo vincularan en un tema tan delicado, fue el turno de hablar de su esposa, Geraldine Bazán. Lejos de molestarse por las preguntas, la también actriz tomó todo con calma y explicó que no es un tema que le quite el sueño. "En este medio en el que vivimos es muy complicado, siempre estamos a expensas de lo que a la gente o a los medios se les antoje decir, aprendes a conocerte a ti misma, tu realidad y la forma que tiene uno para responder, así como a saber sortear las cosas; ahí sí creo que me volví mucho más experta", contó a Univisión.

Hace meses, las imágenes de Gabriel Soto y Marjorie de Sousa en la playa causaron el disgusto de Geraldine. Incluso ella y sus hijas salieron del país a una aventura por América del Sur, unas vacaciones que sirvieron para que la actriz analizara la situación, para después volver a casa a continuar con su matrimonio alejada del público.

Ahora, con la palabra de su esposo en el corazón, Geraldine comentó que no tiene nada de qué preocuparse. "Me siento victoriosa ante el escándalo, porque no me embarro en algo que no me corresponde", dijo. Y sobre la actuación de su esposo en el melodrama Caer en Tentación, agregó: "Vi la escena más fuerte de Gabriel y Adriana Louvier, y sé lo que significa estar detrás de eso, pero bueno, al final yo lo tengo todos los días en mi casa, pero honestamente no hay que presumirlo mucho porque luego se les da a desear chicas".

En medio de esta controversia, Geraldine se prepara para trabajar frente a las cámaras y al lado de Julián Gil en un nuevo melodrama. Segura de que su familia no tiene ninguna relación con el escándalo de Marjorie y su ex, aclaró: "Sí, lo conocemos hace muchos años y el trabajo es sagrado: trabajo es trabajo. No tengo nada en contra de nadie".