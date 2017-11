Shakira, obligada a cancelar el inicio de su gira

Shakira no ha comenzado bien su gira El Dorado Worl Tour, que se esperaba que diese su pistoletazo de salida mañana 8 de noviembre. La artista ha comunicado a través de sus redes sociales que, por un problema médico que afecta a sus cuerdas vocales, debe cancelar su primer concierto que iba a realizarse en la ciudad alemana de Colonia. Así, la artista publicaba hace apenas unos minutos:

"Durante mis últimos días intensos de ensayo, he forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total de la voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor. Me encuentro muy triste de no poder realizar el primer concierto de mi gira este 8 de Noviembre en Colonia. Tenía muchas ganas de empezar en Alemania el inicio de "El Dorado", comienza su texto.

Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 2:29 PST

"Siento muchísimo no poder realizar este primer concierto como estaba planeado, y espero que siguiendo los consejos médicos pueda recuperarme pronto para poder brindarles todo lo que con tanta ilusión les he preparado", continúa a la vez que añade que ella y su equipo están trabajando para encontrar una nueva fecha para regresar a Colonia.

"Por ahora me estaré centrando en estar plenamente recuperada los próximos días y poder empezar esta gira el próximo 10 de Noviembre en París tan pronto tenga la luz verde de mis médicos. Muchas gracias a todos ustedes de corazón por el apoyo y cariño que me han brindado durante la preparación de esta gira. ¡Espero verlos a todos muy pronto! Shak", termina la colombiana en este comunicado realizado en inglés y español.

La artista, que ha estado estos últimos días exprimiendo su tiempo con su chico Gerard Piqué y sus dos hijos Sasha y Milan, lleva meses volcada en los ensayos de esta nueva gira, la más especial y la que marcará un antes y un después para ella, ya que tras ser madre tuvo pánico escénico y llegó a pensar en retirarse. "Son cosas que se le pasan a una por la cabeza en una noche loca, pero para eso está la familia, para ponerte los pies en la tierra. Gracias a Dios que encontré otra vez el incentivo porque ahora tengo más ganas que nunca de salir de gira", dijo.