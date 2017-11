VIDEO: Elogian a Johnnie Langendorff, el hombre que persiguió a Devin Kelley, el atacante de San Antonio

Johnnie Langendorff, un residente de San Antonio, Texas, contó que había visto a dos hombres intercambiando fuego afuera de Sutherland Springs First Baptist Church, la iglesia en donde se han confirmado 26 muertos. El incidente ocurrió el domingo, 5 de noviembre y, según contó Johnnie a los medios locales, logró reconocer a uno de los hombres “como un miembro de la comunidad”.

VER GALERÍA

Varios minutos después del altercado, “el atacante se fugó”, contó Langendorff. “Yo me estacioné y el otro hombre se me acercó y me dijo que deberíamos perseguirlo. Fue exactamente lo que hicimos”.

Johnnie contó que no conocía al hombre que le pidió ir detrás del asesino, pero lo reconoció como un residente del pueblo. “Conduciendo hasta casi 95 millas por hora por la [autopista] 539. Eventualmente se detuvo y cuando nos acercamos a él perdió el control de su auto”, contó el hombre con apariencia de vaquero. “Perdió el control y entonces nos estacionamos. Llamé a la policía y el otro hombre se bajó de la camioneta con su rifle, pero permaneció afuera”.

VER GALERÍA Devin Kelly, el atacante de Sutherland Springs First Baptist Church. Foto: Redes Sociales

Agentes arribaron siete minutos después, contó Johnnie, “nos pidieron mantener una distancia, pero después de eso ya no vi nada más”. Devin Kelley, de 26 años, fue encontrado sin vida pero las autoridades aún no han aclarado si cometió suicidio o si murió a manos de la policía. “Creo que tenía un bebé y estaba casado pero no recuerdo con quién. Es una locura pensar que crecí con él”, contó un allegado de Devin al diario Daily Mail.

VER GALERÍA Johnnie Langendorff y su novia. Foto: Redes Sociales

Las autoridades confirmaron que 23 personas murieron dentro de la iglesia, mientras que dos más fallecieron afuera. Sutherland Springs es una pequeña comunidad a 21 millas de San Antonio de apenas 400 habitantes.

Miles de personas han felicitado a Johnny en su cuenta de Facebook, llamándolo un “héroe” y dándole las gracias por haber ayudado a su comunidad. “Solamente estaba intentando atraparlo, que lo arrestaran”, respondió el residente de Seguin, Texas.