El desgarrador mensaje de los cinco amigos sobrevivientes del ataque en Nueva York

La historia ha sido estrujante, diez amigos viajaron a la ciudad de Nueva York desde Argentina para celebrar el 30 aniversario de su graduación de la preparatoria. Los videos que publicaron los mostraron felices disfrutando al máximo de tres décadas de amistad. Desgraciadamente, el destino los pondría en el peor lugar al verse en medio de la desgracia durante el ataque terrorista de hace algunos días en la Gran Manzana. En un giro trágico del destino, cinco de estos amigos perdieron la vida en el ataque que cobró ocho víctimas.

Los sobrevivientes, se reunieron con los medios y con el corazón en la mano les dedicaron estas palabras: “Si hay un lugar en el que no hubiéramos querido estar es en este lugar, si hay un texto que no hubiéramos querido escribir es este texto, pero aquí estamos, llenos de dolor. Cuesta entender, no hay forma de entender que se arrebaten vidas así. Un sueño se transforma en la peor pesadilla. El sentimiento es intransferible, no hay palabras que lo puedan contener. Duele como nunca había dolido. Lo que también es intransferible es la experiencia por la que pasamos. Hemos sobrevivido y hemos visto partir a nuestros amigos”.

“¿En qué se ha transformado el mundo? Cómo puede alguien pensar, planear y ejecutar un acto semejante. No nos entra en la cabeza. Si hay algo que no queremos es más muertes. Ojalá se haga justicia. Ojalá no se vuelva a repetir ni aquí ni en ningún lugar del mundo”, leen incrédulos de la desgracia que sobrevivieron Juan Pablo Trevisan, Ariel Benvenuto, Guillermo Banchini, Ivan Brajkovic y Martin Marro.

“Es verdad que nos alentaba un fuerte sentimiento de fraternidad. Es un rasgo de la cultura argentina. Amistades fuertes, duraderas, tolerantes y solidarias. Llegamos aquí empujados por este sentimiento que se había forjado en nuestra primera juventud y nos acompañó siempre, hasta ahora. Somos adultos, somos padres, somos esposos. Lloraremos por siempre a nuestros amigos. Fue el amor lo que nos trajo aquí y ese amor nos seguirá uniendo a ellos, a nosotros, a nuestras familias. Eso fue, es y será nuestro camino”. Dos de estos amigos han regresado a Argentina en lo que ha sido un momento por demás emotivo.