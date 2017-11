Kate Upton y Justin Verlander se dan el 'sí quiero' en una ceremonia íntima en Italia

Después de ver a su amado ganar la Serie Mundial, la supermodelo Kate Upton cerró la semana con ‘broche de oro' al darle el ‘sí quiero’ a Justin Verlander, pitcher de los Astros de Houston.

Upton y Verlander se casaron el sábado en una ceremonia íntima en Italia, así lo confirmó una fuente a la revista People. Upton usó un vestido blanco de manga larga con un velo. En tanto, Verlander usó un esmoquin clásico.

VER GALERÍA Kate Upton y Justin Verlander ya son marido y mujer. Foto: Getty Images

La modelo caminó hasta el altar cargando un delicado bouquet de flores en tonos durazno, rosa pálido y marfil, mientras que la decoración floral tenía colores similares a los del ramo de la novia.

VER GALERÍA La modelo fue nombrada en 2014 como la mujer más sexy del mundo por People. Foto: Getty Images

La enamorada pareja comenzó a salir en 2014 y dos años después, él le pidió matrimonio a ella con un anillo diseñado por Anita Ko. El compromiso se mantuvo en total secreto, hasta que dieron a conocer la noticia en la Met Gala del año pasado.

VER GALERÍA La pareja se comprometió en 2016 y en la MET gala dieron a conocer su compromiso. Foto: Getty Images

Sobre los planes de su boda, Upton sólo adelantó que deseaba que fuera “festiva, divertida, con tequila y comida”. Según la publicación, la novia comenzó a buscar el vestido perfecto en mayo pasado al acudir a Pronovias en Barcelona. “(Quiero) algo clásico, con un toque sexy”. ¿Y al novio como le gustaría verla? Ella respondió que él no tenía problema con eso: “Justin me apoya y no creo que tenga honestamente una opinión muy dura sobre ello, él es un amante, no juzga”.