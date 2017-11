VIDEO: ¡Descubre los secretos de Kim Kardashian para lograr una selfie perfecta!

¿Te has preguntado cuál es el secreto de Kim Kardashian para lograr selfies espectaculares? Aunque no lo creas, no tienes que gastar una fortuna para obtener fotografías tan increíbles como las que Kim comparte con sus más de 100 millones de seguidores en Instagram cada semana. Con la guía que te presentamos a continuación podrás obtener impactantes resultados. Buena iluminación, un buen encuadre y la actitud correcta son algunos de los elementos de esa imagen que causará sensación en las redes sociales.