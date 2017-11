FOTOS: ¡Yo a ti te conozco! Penélope Cruz y Johnny Depp, el reencuentro de dos grandes amigos

Llega a las pantallas el esperado remake de Asesinato en el Orient Express, la novela firmada por Agatha Christie que vuelve con un toque del siglo XXI. Londres se ha vestido de largo para el estreno mundial de la cinta que cuenta entre sus estrellas con nombres como Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Daisy Ridley y la española Penélope Cruz. No faltó ninguno a esta gran première en la capital británica que causó una gran expectación, no en vano no es muy frecuente ver en una misma alfombra roja a tantos nombres relevantes de Hollywood.

Penélope confió en el siempre elegante negro, presumiendo de figura con un vestido negro con lentejuelas, abertura en la falda, escote en V en la espalda y mangas de campana. Un look ganador que combinó con unos sencillos pendientes y la melena suelta. En esta ocasión, la actriz paseó sola por la alfombra roja, ya que su marido Javier Bardem no asistió al estreno. Estuvo sin embargo rodeada de buenos amigos, como Johnny Depp con quien volvió a coincidir en un set tras el rodaje de Piratas del Caribe y con el que protagonizó este simpático momento ante las cámaras. "¡Yo a ti te conozco!" parece decir Johnny, mientras Penélope le mira divertida. En la cinta del Orient Express, Penélope hace el papel de la misionera Greta Olsson, gracias al que Ingrid Bergman se llevó el Oscar en los setenta. "Desde pequeña quería hacer el mismo papel que Ingrid Bergman, pero sabía que nunca lo podría hacer mejor que ella. He vuelto a ver la película con un ojo tapado y el otro abierto" ha contado la intérprete.

La agenda de Penélope está rebosante de compromisos. A finales de septiembre presentó la cinta Loving Pablo, en la que participa su marido Javier Bardem, y ahora es el turno de esta adaptación de la novela de misterio. Se ha metido además en la piel de Donatella Versace en la nueva serie sobre el asesinato de Gianni Versace, proyectos que compagina a la perfección con su papel como madre de dos niños, Leo, de seis años, y Luna, de cuatro.

“La verdad es que nos cogemos muy pocas vacaciones, porque los niños son todavía muy pequeños y también por nuestros trabajos. No viajo más de lo que debo. Solo he estado separada de mis hijos un día y medio en los últimos siete años, y ha sido solo en tres ocasiones. Espero poder seguir en la misma línea, ya que cuando no trabajo, dedico todo mi tiempo a ejercer de madre y me las ingenio para cocinar, aunque nunca cocinaré tan bien como tú lo haces” contó Penélope recientemente en una entrevista que le hizo su amiga Gwyneth Paltrow para la revista Interview.

En el estreno de la cinta en Londres, estuvieron además, como se ha dicho antes, Kenneth Branagh, director, productor y protagonista (es el detective Hercules Poirot) de la película; Johnny Depp, que interpreta al hombre asesinado, Mr. Samuel Ratchett; Michelle Pfeiffer, que es la viuda Mrs. Hubbard; Daisy Ridley, la institutriz Mary Debenham; Josh Gad, el asistente Hector MacQueen; y Judi Dench, la princesa Dragomiroff de la realeza rusa, entre otros.