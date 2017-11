¿Cómo se llevan Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro? Las pistas que las delatan

¿Cómo es la relación de Georgina Rodríguez con su familia política? Mucho se ha hablado sobre este tema en los últimos meses. Al parecer, la modelo oscense no había conectado muy bien con Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, ni tan siquiera por redes sociales. Pero nada más lejos de la realidad.

La última publicación de Georgina en Instagram refleja todo lo contrario, se siguen mutuamente, y comparten ‘me gusta’ cuando la ocasión lo merece. Si la modelo grita su amor a los cuatro vientos por el futbolista, ahí está el ‘like’ de Dolores, y no es para menos. Georgina aprovechó una de las mejores noches del madridista para enviarle el siguiente mensaje junto a esta foto: “¡Qué día tan especial! Brindemos, por ahora sin alcohol pero con tu merecido trofeo 😋, por todo el esfuerzo, dedicación, sacrificio y tantas horas de entrenamiento para estar a tan alto nivel. Tu vida es el fútbol y esto tiene un claro reflejo en el campo. Sigue así, luchando siempre, que yo estaré a tu lado amándote, dándote apoyo, cariño, tranquilidad y todo lo que necesites al llegar a casa. En las buenas y en las malas, como no podría ser de otra forma. Te amamos y admiramos, campeón”.

Georgina y Dolores han demostrado que mantienen una excelente relación, pero no solo en redes sociales. Durante los premios The Best, la modelo se dejó ver de lo más relajada junto a todos los miembros de su familia política, entre los que se encontraban, las hermanas de Cristiano, Katia y Elma Aveiro. Posaron juntos en amor y compañía, y el futbolista tuvo palabras de cariño para todos ellos. "Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. Mis hermanas, mi madre, mis amigos, mi novia, mi hijo. También para mis dos hijos que están en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz. Gracias", dijo.

Orgulho sem tamanho...meu filho querido...Deus protege os abençoados os em quem nele crê!!! #melhordomundo #londres #deusénossoguia🙏🏻 Una publicación compartida de Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 5:03 PDT

Días después de la gala, Katia compartió esta otra imagen en la que aparecen todos cenando en Madrid bajo el siguiente hashtag: "Familia feliz". Una foto que se suma a la que ya protagonizaron este verano, y en la que podíamos ver cómo Georgina y Katia sostenían en brazos a los recién nacidos, Mateo y Eva. "Gran familia con amor", escribía el futbolista en Instagram.

Bom dia 🌞 good morning 🌞...#familiafeliz #melhordomundo #madrid #deuséfiel #deusnocomando🙏 Una publicación compartida de Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 2:25 PDT

Big family with love ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 8:54 PDT

No cabe duda, Georgina es una más en la familia de su chico, como reflejan estas publicaciones a modo de pistas en redes sociales. Se ha adaptado a la perfección a la vida del futbolista, y también a su grupo de amigos, con los que ya ha compartido más de una velada. "Soy muy familiar. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró la modelo a ¡HOLA!.

En tan solo unos días, concretamente el 21 de noviembre, Georgina dará a luz a una niña que se llamará Alana Martina, según han confirmado los futuros papás. Tras dar la bienvenida al bebé, el siguiente paso de la pareja es darse el 'sí, quiero' el próximo verano, en junio o en agosto, en función de la agenda deportiva del jugador madridista. Al parecer, la modelo no quiere casarse embarazada, prefiere dar a luz y después preparar su boda con calma.