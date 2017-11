Barack Obama dice 'no' a las selfies, ¿por qué?

Si algún día te llegaras a encontrar con el ex Presidente Barack Obama o su esposa, Michelle, evita sacar tu celular y pedirles una selfie porque te la negarán. El mismo Barack así lo expresó esta semana, cuando acudió a la inauguración de su fundación en Chicago, en donde habló sobre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

"Para Michelle y para mí ya no habrá selfies. Parece algo trivial pero no lo es", explicó mientras hablaba ante los presentes. "Una de las cosas más extrañas sobre ser Presidente es que noté que la gente ya no me miraba a los ojos. Se acercaban a mí por una fotografía", agregó mientras hacía ademanes de tomarse una fotografía.

"Ver a la gente joven organizarse mediante las redes sociales es increíble. Pero si están bloqueándose de tener una conversación o ver a alguien, reconocerlo y escucharlo porque buscan tomarse sólo una fotografía, entonces creo que están contribuyendo a aquello que nos separa en lugar de acercarse a las personas", continuó. "Así también podrán sostener una buena conversación con Michelle", agregó.

En la reunión que contó con la participación de personalidades como el Príncipe Harry y Lin-Manuel Miranda, Barack también bromeó con su lugar de nacimiento, haciendo referencia a las declaraciones de su sucesor, Donald Trump. “La razón por la que estoy tan emocionado de verlos a todos reunidos aquí es en parte porque aquí es donde yo comencé. No es aquí donde yo nací, yo nací en Kenya", dijo desatando la risa de los presentes, y con mucho sentido del humor, aclaró: “Es un chiste, nací en Hawái”.

President Obama at the #ObamaSummit in Chicago: "This isn't where I was born. I was born in Kenya." pic.twitter.com/Z1tnyFk3u1 — Charlotte Morabito (@MorabitoCM) 31 de octubre de 2017