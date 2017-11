Tras un fugaz noviazgo de sólo 10 meses con The Weeknd, Selena Gomez regresó a la soltería, pero está bien acompañada por Justin Bieber, quien reapareció en su vida justo después de que ella terminara con el intérprete de Starboy.

Este miércoles salieron a la luz unas fotografías en las que Selena y Justin se dejan ver pasándola de maravilla, justo como en los viejos tiempos. Los cantantes hicieron un paseo en bicicleta por Los Ángeles y en todo momento se dejaron ver felices, incluso en una de las imágenes se aprecia cómo van caminando y Selena recarga su cabeza en el hombro de ‘Biebs’.

VER GALERÍA ¿Más que buenos amigos? Estas fotos prueban que entre Selena y Justin hay un lazo muy especial. Foto: Grosby Group

Selena y Justin –quienes tuvieron un romance intermitente de 2010 a 2014 –pasearon en bicicleta por un buen rato, después se estacionaron y entraron a una cafetería para disfrutar de un café helado.

VER GALERÍA Ambos lucieron atuendos súper cómodos y parecían una pareja más entre las calles de Los Ángeles. Foto: Grosby Group

La más sonriente en todo este paseo sin duda, fue ella, quien ante los lentes de los paparazzi no dejó de sonreír ni trató de esconderse. Ésta es la tercera ocasión que se dejan ver juntos en una semana. Según TMZ, los jóvenes son sólo amigos y no hay nada más entre ellos, sin embargo los fanáticos de los cantantes ya han especulado sobre la posible reconciliación de ‘Jelena’.

VER GALERÍA Selena se dejó ver de buen semblante y evadió a los paparazzi. Foto: Grosby Group

Esta cercanía entre Justin y Selena no es algo de hace unos días, sino que quedaron en tan buenos términos que incluso se frecuentaban cuando ella todavía era novia de The Weeknd. El cantante, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, estaba al tanto y no tenía problema con la amistad de su entonces novia con su ex.

VER GALERÍA El lunes pasado se dio a conocer que Selena y The Weeknd habían terminado su romance. Foto: Getty Images

TMZ reveló algunos detalles sobre la ruptura de Selena y Abel. Se sabe, que él fue quien le hizo notar a ella que las cosas ya no estaban funcionando entre ellos desde hace tiempo. También salió a la luz que Selena terminó la relación por teléfono y que a pesar de esto, continúan como buenos amigos.