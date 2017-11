No cabe duda que este año, Kim Kardashian se ha empeñado en ser una de las mejor disfrazadas en Halloween. La estrella de reality show sorprendió a sus seguidores con un disfraz de Selena Quintanilla.

VER GALERÍA ¿Selena? ¡No! Se trata de Kim Kardashian. Foto: Instagram Stories Kim Kardashian

La también empresaria se caracterizó como la ‘Reina del Tex-Mex’ y se dejó ver con uno de sus más célebres looks: el jumpsuit morado con brillos que usó en su última presentación en el Astrodome de Houston.

Kim is Selena 🎃😍 #kimkardashian A post shared by Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats) on Oct 31, 2017 at 11:50pm PDT

A través de Instagram Stories, Kim compartió unos videos de su look con todo y micrófono en mano. Al igual que Demi Lovato y America Ferrera, Kim cayó ante la fiebre de Selena Quintanilla. Lo más sorprendente de todo, es el parecido que hay entre la estrella de Kepping Up With The Kardashians y la intérprete de Como la Flor. Algunos fanáticos de la fallecida cantante aseguran que Kim le daba más un parecido a Jennifer Lopez cuando dio vida a Selena en la película biográfica de 1997.

VER GALERÍA Kim fue acompañada a la fiesta por su inseparable amigo Jonathan Cheban; él iba vestido como Sonny, ex esposo de Cher. Foto: Getty Images

Desde el pasado fin de semana, Kim se ha mostrado muy entusiasta en las fiestas de Noche de Brujas. El viernes acudió a la fiesta organizada por el tequila Casamigos y sorprendió con su disfraz de Cher.

VER GALERÍA Kourtney Kardashian y Kim como Michael Jackson y Madonna. Foto: Instagram Stories Kim Kardashian

Para otra celebración, se transformó en Madonna y fue acompañada por su hermana Kourtney, quien iba como Michael Jakcson. Por último, se caracterizó como Aaliyah, un disfraz que causó polémica entre los seguidores de la fallecida cantante.