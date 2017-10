Khloé Kardashian revela que le gustaría tener las curvas de Jennifer Lopez

Además de seguirles la pista en cada uno de sus pasos, las hermanas Kardashian han logrado la fama mundial gracias a su físico. Las curvas pronunciadas de las chicas del clan Kardashian-Jenner se han convertido en un modelo a seguir para miles de mujeres. Por eso resulta un poco increíble la reciente revelación de Khloé Kardashian, quien dijo que admira tanto el cuerpo de Jennifer Lopez, otra celebridad que impacta por su delineada figura.

En una sesión de preguntas y respuestas que la socialité concedió después de presentar su colección de jeans con Good American, Khloé habló sobre su percepción de la belleza. "Creo que Kate Moss es fabulosa, pero su cuerpo es algo a lo que jamás he querido aspirar. Cuando era joven, era mucho más rellenita y tenía una figura más redondeada. Entonces pensaba: ¿a quién debería parecerme? Me encantaban las modelos de Victoria's Secret, pero tenían pechos demasiado grandes y no tantas curvas. Entonces apareció en escena Jennifer Lopez y... Es como un oráculo para mí. Desde entonces he querido seguir sus pasos en ese sentido", reveló la hermana de Kim Kardashian.

Durante varios años, Khloé fue señalada como la "hermana gordita" entre las Kardashian, pero eso quedó en el pasado cuando decidió ponerse en forma con ejercicio y una dieta saludable. Su éxito fue tan grande que ahora ayuda a la gente que vive una situación similar a la suya y que transmite a través del programa Revenge Body.

Además de Jennifer Lopez, Khloé habló de lo mucho que admira el carácter de Rihanna. "Me encanta Rihanna, es muy atrevida y da la sensación de que puede hacer todo lo que se proponga. Me resulta muy inspiradora porque a veces me encantaría ser como ella. Unos días me levanto sintiéndome femenina y en otros me siento más como un chico y dispuesta a echar mano de mi carácter", comentó.

Aunque se mostró bastante accesible, evitó hablar a toda costa de su primer embarazo, el cual aún no ha confirmado públicamente, pero su pancita la delata. Khloé debutará como mamá en un par de meses junto a su novio Tristan Thompson. Al igual que ella, el misterio maternal rodea a otra de sus hermanas: Kylie Jenner, quien también se encuentra en la dulce espera por primera ocasión y quien tampoco ha hecho muchos comentarios al respecto.

